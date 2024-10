Levice začali európsku púť víťazstvom na Cypre, na duel nikdy nezabudnú (video)

Basketbalisti Levíc majú za sebou úspešný vstup do skupinovej časti Európskej ligy, na ktorý podľa trénera Michala Madzina nikdy nezabudnú.

Na Cypre zdolali domáci Anorthosis Famagusta 83:72 v mimoriadne búrlivej atmosfére. Počas duelu sa súperi striedali a levickí hráči rozhodli o úspechu až v záverečnej štvrtine.

Mentálne silní až do konca

„Znamená to veľa. Veľmi som veril tomu, že môžeme vstúpiť do skupinovej fázy víťazstvom. Podarilo sa nám to a tešíme sa z toho. Bol to veľmi ťažký zápas, útočne sme sa natrápili. Som rád, že možno sme nemali svoj najlepší deň, tak sme dokázali vo veľmi ťažkom prostredí zvládnuť vyrovnanú koncovku. Verím, že nám to pomôže aj do budúcna, že sme dokázali byť mentálne silní,“ uviedol kormidelník Madzin podľa oficiálneho webu najvyššej slovenskej súťaže.

„Celé stretnutie bolo veľmi vyrovnané, po prvej a druhej štvrtine sme mali mierne vedenie. Po tretej štvrtine bol stav vyrovnaný, skóre sa prelievalo z jednej strany na druhú a družstvo, ktoré odskočilo na tri-štyri body, tak cítilo šancu. Našli sme útočné riešenia, mali sme niekoľko po sebe idúcich zakončení v obrane, ktoré išli v náš prospech. Konečne sme premenili aj trestné hody a myslím si, že tam sme si vybudovali náskok,“ priblížil kouč Levíc.

Podpriemerne útočný deň

Po tretej časti bol stav vyrovnaný 56:56 a v úvode štvrtej sa domáci dostali trojkou do vedenia. Potom však mali istejšiu ruku basketbalisti Levíc.

„Po priebehu zápasu je 11-bodová výhra veľmi cenná. Je pred nami ďalších päť stretnutí, potrebujeme to potvrdiť. Verím, že do budúcna nám pomôže takýto duel. Nehrali sme náš basketbal a útočne sme mali veľmi podpriemerný deň, ale aj napriek tomu sme dokázali vyhrať na horúcej palubovke. Dúfam, že toto zistenie pomôže nášmu tímu k tomu, aby sme boli ešte silnejší,“ pokračoval Madzin.

Vyčíňanie divákov

Cyperskí fanúšikovia tesne pred koncom duelu zahádzali palubovku rôznymi predmetmi a súboj museli rozhodcovia na niekoľko minút prerušiť.

„Poviem pravdu, nič také som nezažil. Táto skúsenosť je veľkým zážitkom. To, ako sa to vybičovalo a aký bol záver, a ešte že to bolo v náš prospech, tak to bol zážitok. Bola to trochu iná basketbalová atmosféra, na ktorú sme zvyknutí. Patrí to k športu. Myslím si, že na tento zápas nikdy nezabudneme,“ dodal kouč úradujúceho slovenského majstra.