Let’s Dance 2025 (Ôsmy priamy prenos): Vracia sa kráľ. Kto vypadne? Bude to Sagan - VIDEO, FOTO

“V prvom rade je to veľká zodpovednosť, za ktorú som vďačný. Teším sa na túto novú skúsenosť, aj keď už teraz je to zvláštny pocit, že hodnotím priateľov a hlavne umelcov a umelkyne, ktorí podávajú tak famózne výkony. Som veľmi zvedavý a trošku nervózny,“ povedal Jakub Jablonský pre TV Markíza.

Let’s Dance 2025 – tance a získané body od poroty v 8. kole

nedeľa 20. apríl

Ráchel Šoltésová a Titus Ablorh – paso doble (Carmen – Habanera)

Zuzana Porubjaková a Jaroslav Ihring – jive (Tina Turner – Rolling on the river)

Kristián Baran a Dominika Rošková – quickstep (Rihanna – Pon de Replay)

Eva Burešová a Matyáš Adamec – slowfox (Apocalypse – Cigarettes After Sex)

Peter Sagan a Eliška Lenčešová -paso doble (James Bond Theme)

Folklór:

Ráchel Šoltésová a Titus Ablorh – Goral

Zuzana Porubjaková a Jaroslav Ihring – Raslavická polka

Kristián Baran a Dominika Rošková – tance z Poproča, Abovska oblasť – Košice

Eva Burešová a Matyáš Adamec – Kúty – Záhorie

Peter Sagan a Eliška Lenčešová – Terchová

Počet bodov (spolu)

Zuzana Porubjaková 0 bodov (0 + 0 folklór)

Eva Burešová 0 (0+0)

Ráchel Šoltésová 0 (0+0)

Kristián Baran 0 (0+0)

Peter Sagan 0 (0+0)