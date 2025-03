Let’s Dance 2025 (Piaty priamy prenos): Páry ukazujú klenoty zo súkromia. Kto vypadne? - FOTO

A nedeľňajšie piate kolo jubilejného 10. ročníka sa začalo práve vystúpením Nely Pociskovej, spoločne s Matyášom Adamcom a tanečníkmi z KRS Movement. „Veľmi sa teším, že tu môžem byť,“ povedala Nela Pocisková po ich vystúpení.

Let’s Dance 2025 – tance a získané body od poroty v 5. kole

nedeľa 30. marec

Zuzana Porubjaková a Jaroslav Ihring: Grace Carter – Wicked Game – rumba (39 bodov)

Marek Rozkoš a Natália Horváthová: Otros Aires – Sin Rumbo – tango (32)

Eva Burešová a Matyáš Adamec: Bad Bunny – NEUVAYoL – samba (30)

Juraj Kemka a Natália Glosíková: Elvis Presley – Jailhouse Rock – jive

Ráchel Šoltésová a Titus Ablorh: Sia – My Love – waltz

Kristián Baran a Dominika Rošková: Britney Spears – Oops! I did it again – slowfox

Zuzana Mauréry a Matej Chren: The Prodigy – Breathe – paso doble

Peter Sagan a Eliška Lenčešová: I Like To Move It – samba