Herečka z Let's Dance 2025 priznala bolestivé zranenie, boľačku mala aj Dominika Rošková - VIDEO, FOTO

Tanečná šou Let’s Dance 2025 má za sebou už tri kolá, v poslednom filmovom zažiarili Pán a Pani Smithovci, ktorí dostali od poroty najviac bodov. Dominika Rošková však prezradila, ako sa zranila pri natáčaní dokrútky a bolesti pri tanci priznala Ráchel Šoltésová.

Ráchel Šoltésova a Titus Ablorh

Titus Ablorh a Ráchel Šoltésová v nedeľu preniesli divákov v bratislavskej Inchebe a pri televíznych obrazovkách do Ľadového kráľovstva.

Porota ich slowfox ohodnotila 22 bodmi. Adam Bardy pochválil výber hudby aj rozprávky. „Slowfox je presne taký, ale viem, že vy to viete ešte posunúť ďalej,“ okomentoval ich vystúpenie. Gabriela Marcinková pochválila vynikajúcu techniku. „Ale to, čo vidím v tých nohách, sa neodzrkadľuje v tvári,“ uviedla. Tatiana Drexler sa pristavila pri choreografii, ktorú označila ako veľmi ťažkú. „Ako divák som mala o vás strach,“ priznala.

Populárna herečka Ráchel Šoltésová, ktorá účinkuje v seriáli Sľub a predstavila sa aj v Pánovi profesorovi, Druhej šanci či Dunaji však po priamom prenose do mikrofónu TV Markíza priznala, že tancovala v bolestiach. „Mám zapálené šľachy, ‚odpálené‘ členky, ale už je to lepšie, chodím k fyzioterapeutke a dávam to dokopy,“ priblížila.

Kristián Baran a Dominika Rošková

Zranenie „hlásila“ aj Dominika Rošková. „Keď som Kikovi ‚búchala‘ dvierkami od chladničky o hlavu a zakričali ‚silnejšie‘, tak ja som pridala a buchla som seba a ‚odletela‘,“ priblížila s tým, že nedeľa bol prvý deň, kedy mohla otvoriť sánku. „Tri dni som jedla jabĺčko,“ vtipne doplnila zákulisie natáčania dokrútky do tretieho priameho prenosu.

Dominika Rošková a Kristián Baran dostali v nedeľu od poroty najviac bodov (37) a porotca Ján Ďurovčík označil ich tango za finálové. „Wau, wau, wau, bolo to dokonalé od začiatku do konca,“ chválila špeciálna porotkyňa Gabriela Marcinková, ktorá potom vytiahla druhú desiatku večera, tretiu následne ukázala ďalšia členka poroty Tatiana Drexler. „Od začiatku do konca ste stupňovali napätie,“ zhodnotila.