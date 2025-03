Let’s Dance 2025 opustila Popoluška Leskovská, s Vilémom Šírom mali na záver krásnu rozprávku - VIDEO, FOTO

Horor na tanečnom parkete, Pretty Woman, Juraj Kemka ako Forrest Gump, Peter Sagan „hore bez“ a na záver fantastické tango dvojice Kristián Baran a Dominika Rošková, za ktoré dostali aj dve desiatky. Aj to prinieslo filmové kolo Let’s Dance 2025, po ktorom vypadol tanečný pár Simona Leskovská a Vilém Šír.

Ich najlepší tanec v šou

Simona Leskovská sa v nedeľu premenila na Popolušku, ale ani jeden z troch orieškov jej nepriniesol postup do štvrtého kola.

„Podľa mňa to bol váš najlepší tanec doteraz, vidím obrovský pokrok,“ povedala porotkyňa Tatiana Drexler, ale skritizovala kroky. „Od členkov hore famózne, dole to bola skôr polka ako tanec, ktorý tu mal byť,“ doplnil Ján Ďurovčík.

Od poroty nakoniec Simona Leskovská a Vilém Šír dostali 15 bodov, čo bolo najmenej zo všetkých párov. „Keď sme videli tie body poroty, tak sa to dalo očakávať, ale som na nás hrdá, že sa lúčime so cťou,“ povedala krátko po skončení priameho prenosu Simona Leskovská do mikrofónu TV Markíza.

Bývalá finalistka Miss Slovensko, športová moderátorka aj redaktorka a partnerka Stanislava Lobotku tiež priznala, že si zatiaľ ešte ani neuvedomuje, že v pondelok nebude tréning. „Robili sme všetko preto, aby to bolo čo najlepšie a ja si myslím, že ten náš viedenský valčík bol jeden z najlepších tancov,“ doplnil Vilém Šír.

Simona Leskovská s tancom nekončí

V prvom kole Simona Leskovská a Vilém Šír tancovali quickstep, v druhom predviedli romantickú rumbu na skladbu Angels od Robbieho Williamsa. „Bavilo nás to, takže sme chceli postupovať a myslím si, že sme mali krásnu rozprávku na záver,“ zhodnotil Vilém Šír.

Simona Leskovská prezradila, že s tancom nekončí. „U Vildu si predplatím ročný kurz, bude musieť byť tým pádom presný, dôsledný a my si tú čaču ešte zatancujeme,“ povedala. Vilém Šír kontroval, že na tréningu mali srandu. „So Simonkou sa vždy rád uvidím a dúfam, že si ešte niekedy spolu zatancujeme,“ uviedol.

Vilém Šír v roku 2023 tancoval vo finále s Jankou Kovalčíkovou, ktorá je v tohtoročnej 10. sérii jednou z moderátoriek. „Som rád, že som Simonku spoznal, je to veľmi fajn, skromné, milé dievča, ukázala to aj v tancovaní a zažili sme spolu za posledné dva mesiace veľmi veľa zážitkov,“ dodal k účinkovaniu v Let’s Dance 2025.

Simona Leskovská a Vilém Šír v Let’s Dance 2025