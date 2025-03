Zo šou Let's Dance 2025 vypadol Šimon Jakuš, bol inšpiráciou pre všetkých - VIDEO, FOTO

Šimon Jakuš a Patrícia Piešťanská sú tretím párom, ktorý opustil jubilejnú 10. sériu tanečnej šou Let’s Dance 2025.

Štvrté kolo venované najbližším

Šimon Jakuš a Patrícia Piešťanská v nedeľu tancovali paso doble. Mladý slovenský herec, ktorý zahviezdil ako Wolfi v seriáli Dunaj, tanec venoval svojim súrodencom. „Súrodenci vám pomohli, bolo to naozaj výborné číslo, ale vám viac sedia tie veselé, ten váš šibalský pohľad vám viac pomáha,“ povedala Tatiana Drexler v hodnotení.

Štvrté kolo bolo venované najbližším a plné emócií. Na tanečnom parkete sa tak okrem súťažiacich napríklad predstavili aj Peter Zánický (prvý tréner Petra Sagana), manžel Zuzany Porubjakovej aj jej kamarátky Lea Hanzelová a Zuzka Kubovčíková Šebová, manželka Juraja Kemku, manžel Ráchel Šoltésovej a Šimon Jakuš „zobral“ do tanca spomínaných súrodencov.

Zdena Studenková „poslala“ Šimona za Marekom Rozkošom, aby ho naučil, ako sa hrá pohľad bez veľkého výrazu. „Chudák Rozkoš, ja som ho minule posielal za Nikodýmom,“ zareagoval Ján Ďurovčík.

Pochvala pre Šimona Jakuša

Patrícia Piešťanská po vypadnutí do mikrofónu TV Markíza priznala, že sú trochu smutní, ale to k tomu podľa jej slov prirodzene patrí.

„Myslím si, že sme veľmi krásne postúpili, štvrté kolo je podľa mňa úžasné a klobúk dole pred Šimim, že to takto zvládal a má môj veľký obdiv,“ zložila poklonu svojmu tanečnému partnerovi a je rada, že ho mohla spoznať. Doplnila, že jej bude chýbať pozitívny pocit z tréningu, ktorý mali. „Už teraz mi bude chýbať, že v pondelok sa neuvidíme,“ uviedla.

Šimon Jakuš sa teší, že mohol byť súčasťou tohtoročného jubilejného ročníka Let’s Dance 2025, ale Patrícia Piešťanská priznala, že chvíľu váhala, či ponuku prijať. „Je to niečo, čo som nikdy v živote nezažila, ale išla som do toho s tým, že uvidíme, zariskujem, ale bolo to tak úžasné, že keby som vedela, že to takto dopadne, tak poviem hneď, že idem,“ doplnila. Obaja priznali, že budú kamaráti aj naďalej a možno si aj zatancujú.

Svetový deň Downovho syndrómu

Šimona Jakuša jeho kolegovia súťažiaci prekvapili aj dokrútkou pri príležitosti Svetového dňa Downovho syndrómu, ktorý bol v piatok 21. marca. „Šimon si pre nás veľkou inšpiráciou,“ povedala v priamom prenose moderátorka Jana Kovalčíková.

Juraj Kemka o Šimonovi povedal, že je fantastický tanečník a kamoš, ktorý má obrovský zmysel pre humor a má ho veľmi rád. Zároveň je šťastný, že je tu. „Vždy, keď ho človek stretne, tak nie je možné, aby sa človek neusmial,“ doplnil Kristián Baran.

Ráchel Šoltésová podľa vlastných slov túži po tom, užívať si život ako Šimon. „Prekvapil neskutočným spôsobom, ja sa musím učiť byť frajerom a on proste je,“ doplnil Kristián Baran. Trojnásobný majster sveta Peter Sagan vyzdvihol pozitívne myslenie Šimona Jakuša. „Je strašne vnímavý, empatický a čím viac ľudia budú spoznávať tú inakosť, čím viac s ňou budú v kontakte, tak tým nám to príde prirodzenejšie,“ povedala Zuzana Porubjaková.

Marek Rozkoš a Natália Horváthová priblížili, že aj oni si pri príležitosti Svetového dňa Downovho syndrómu dali rozdielne ponožky. „Som veľmi vďačná, že môžem byť súčasťou tohto ročníka Let’s Dance, ktorý otvoril túto tému a Šimi je veľkou inšpiráciou pre všetkých, ktorí majú znevýhodnenie,“ podotkla Dominika Rošková.

Ľudia s downovým syndrómom majú podľa Mareka Rozkoša úžasnú výhodu, že všetko čo robia, robia s neuveriteľným zápalom a vierou v to, čo robia. „Pre nich nie je nič nezvládnuteľné,“ dodal na záver.

