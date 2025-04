Let’s Dance 2025 (Šiesty priamy prenos): Retro kolo ponúka známe hity. Ktorý pár vypadne? - FOTO

Úvodný vstup večera nemali moderátorky Anna Jakab Rakovská a Jana Kovalčíková, ale pri príležitosti retro kola, to bola hlásateľka Ada Straková. Potom sa už divákom v bratislavskej Inchebe a pri obrazovkách predstavila Dara Rolins, ktorá už v šou Let’s Dance bola špeciálnou porotkyňou v 5. sérii.

Let’s Dance 2025 – tance a získané body od poroty v 6. kole

nedeľa 6. apríl (získané body od poroty postupne dopĺňame)

Zuzana Porubjaková a Jaroslav Ihring: Aretha Franklin – A Natural Woman – waltz

Ráchel Šoltésová a Titus Ablorh: Irene Cara – What a feeling – čača

Marek Rozkoš a Natália Horváthová: Elton John – I’m Still Standing – jive

Eva Burešová a Matyáš Adamec: Blur – Song 2 – tango

Kristián Baran a Dominika Rošková: Enrique Iglesias – Bailamos – samba

Juraj Kemka a Natália Glosíková: Karel Gott – Bum Bum Bum – quickstep

Peter Sagan a Eliška Lenčešová: John Travolta & Olivia Newton John – You’re the One That I Want – quickstep