Let’s Dance 2025 (Druhý priamy prenos): V nedeľu 9. marca vypadne prvý pár (foto)

Let’s Dance 2025 v nedeľu pokračuje druhým večerom a vypadne prvý pár, keďže pred týždňom sa všetky páry divákom iba predstavili a zatancovali svoj úvodný tanec. Body sa im však započítavajú do tohto týždňa a spočítajú sa so získanými dnes a do rozhodovanie sa zapájajú aj diváci svojimi SMS hlasmi.

V úvodnom priamom prenose si na štvrtú porotcovskú stoličku sadla legendárna americká speváčka, tanečníčka a choreografka Paula Abdul, ktorá sa tak postarala o naozaj pompézny štart tohto jubilejného ročníka.

V nedeľu 9. marca je štvrtým porotcom herečka Petra Polnišová, ktorá sa už tejto „funkcie“ zhostila v minulej sérii. V Let’s Dance má však za sebou aj tanečný úspech, keďže v roku 2009 sa s tanečným partnerom Tomášom Surovcom dostala až do finále a obsadila druhé miesto. Stálymi členmi poroty Tatiana Drexler, Ján Ďurovčík a Adam Bardy.

O titul kráľa a kráľovnej tanečného parketu tento rok bojujú cyklistická legenda Peter Sagan, herečky a herci Zuzana Mauréry, Ráchel Šoltésová, Marek Rozkoš, Kristián Baran, Juraj Kemka, Šimon Jakuš, Eva Burešová, Zuzana Porubjaková, športová moderátorka a modelka Simona Leskovská, ako aj športovec a model Adam Šedro.