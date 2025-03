Šedro vypadol v Let’s Dance ako prvý. Hold, nemôže byť každý tanečník, priznala jeho partnerka - VIDEO, FOTO

Let’s Dance 2025 v nedeľu opustil prvý pár. Tohtoročnú sériu tanečnej šou opustili Adam Šedro a Jasmin Affašová.

„Samozrejme, vypadnutie zamrzí, ale niekto musí vypadnúť prvý, vyšlo to na nás,“ povedal Šedro do mikrofónu TV Markíza po nedeľňajšom priamom prenose. „Raz v živote vyhráš, raz prehráš, to je proste život,“ doplnil.

Šedro a Affašová v prvom kole za rumbu na skladbu od Stinga s názvom Shape of My Heart získali 13 bodov. V druhom, za quickstep, od štvorice porotcov (Ján Ďurovčík, Tatiana Drexler, Adam Bardy, Petra Polnišová) dostali 14 bodov. „My sme si to veľmi užili, bola to veľká jazda, síce krátka, ale skvelá a spoznali sme fantatických ľudí,“ hodnotila Jasmin.

Šedro je influencer, fitnes model a účinkoval aj v reality šou Love Island. Priznal, že aj keby teraz s Jasminou do ďalšieho kola postúpili, zrejme by na budúci týždeň vypadli a vyzdvihol kvalitu ostatných párov.

„Keď to pozeráš z prvej rady, tak ja si myslím, že som na nejakej tanečnej súťaži, samozrejme, ja sa nevyznám, ale aj Jasmin sama povie na niektoré páry, že tá úroveň je neskutočná,“ povedal. „Sú úžasní, veľmi silný ročník, ale hold nemôže byť tanečník každý, dal si sa na to a veľká poklona,“ doplnila Jasmin svojho súťažného tanečného partnera.

Na vypadnutí však našiel aj jedno pozitívum. „Úprimne, keď som si pomyslel, že zajtra (v pondelok, pozn. red.) musíme zase vymýšľať novú choreografiu na nový tanec, tak mi prišlo zle, nebudem klamať,“ priznal.

Šedro doplnil, že mu je ľúto jeho tanečnej partnerky. „Viem koľko roboty do toho dávala a dostala fakt, že neskutočný oriešok – veľký chlap, ktorý nikdy netancoval,“ povedal na adresu Jasminy a na jej adresu ešte uviedol, že je neskutočná makačka, profesionálka aj super človek.

Obaja sa už tešia, že budú môcť sledovať ďalšie priame prenosy „vyrelaxovaný“ v publiku. „Užili sme si to a toto puto ostane do konca života, prežili sme intenzívne obdobie, každý deň tréningy, strašne veľa srandy a aj úraz,“ zakončili svoje hodnotenie svojho účinkovania na tanečnom parkete.