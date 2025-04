Let’s Dance 2025 (Siedmy priamy prenos): Contemporary aj „nové“ tanečné páry. Vypadne už Sagan? - FOTO

V nedeľu 13. apríla má šou Let’s Dance 2025 už na programe 7. kolo s výmenou tanečných partnerov a contemporary choreografie. Do kresla pre špeciálneho porotcu zamieril minuloročný finalista a uvidíme, ktorý tanečný pár vypadne. Bude to trojnásobný majster sveta Peter Sagan?

Let’s Dance 2025 – tance a získané body od poroty v 6. kole

nedeľa 13. apríl (získané body od poroty postupe dopĺňame)

CONTEMPORARY

Ráchel Šoltésová a Titus Ablorh (choreografia Lacko Cmorej): Kimbra – Top of the world

Zuzana Porubjaková a Jaro Ihring (Vika Kozáková): Sara Bareilles – Gravity

Kristián Baran a Dominka Rošková (Miro Figura, Mata Slamka): Forts & Tiffany Aris – Still here

Eva Burešová a Matyáš Adamec (Simon Šinka): Last breath/Losing your mind

Peter Sagan a Eliška Lenčešová (Miro Martinovič): 2WEI – Insomnia

Marek Rozkoš a Natália Horváthová (Genci Berisha): Tananai – Tango

VÝMENA PARTNEROV:

Ráchel Šoltésová a Jaroslav Ihring (slowfox): Dancebeat 24: Back to Black

Zuzana Porubjaková a Matyáš Adamec (samba): Major Lazer, J Balvin – Que Calor (feat. El Alfa)

Kristián Baran a Natália Horváthová (viedenský valčík): Lady Gaga, Bruno Mars – Die With A Smile

Eva Burešová a Titus Ablorh (ča ča): Pete Rodriguez: I Like It Like That

Peter Sagan a Dominika Rošková (jive): Las Ketchup – Ketchup song

Marek Rozkoš a Eliška Lenčešová (ča ča):