Letná romantika vo filme Zober ma na Mesiac práve v kinách!

Nová romantická komédia Grega Berlantiho Zober ma na mesiac s áčkovým hereckým obsadením vás vezme na nevšedný výlet do minulosti – s pikantnou zápletkou. Už tento štvrtok sa Scarlett Johansson predstaví ako šikovná marketingová kúzelníčka Kelly Jones, ktorá má za úlohu „predať“ Mesiac verejnosti. Channing Tatum je idealistický riaditeľ štartu misie Apollo 11, Cole Davis, ktorého nadšenie pre najambicióznejší vesmírnym projekt – pristátie na Mesiaci – sa zrazí s prízemným marketingovým pragmatizmom. A nič si nedarujú. Avšak ako to býva, protiklady sa často priťahujú a Kelly a Cole nie sú výnimka. Ich vzťah musí prejsť skúškou, ktorú im pripraví Woody Harrelson ako vplyvný agent nixonovskej administratívy, keď prikáže Kelly ziscenovať falošné pristátie. Podarí sa jej Mesiac predať – a zároveň sa úplne nezapredať? Bude to mega úspech alebo mega podvod?

Foto: Itafilm

Zober ma na Mesiac má okrem podmanivej iskrivej chémie medzi hlavnými postavami niečo, čo iné filmy nemajú – pôsobivé autentické zábery priamo od NASA! Tie si určite chcete vychutnať na veľkom plátne a s poriadnym zvukom. Tvorcovia dostali povolenie natáčať v Kennedyho vesmírnom stredisku a spolupracovali s expertmi, ktorí riadili pôvodné misie na Mesiac. Ich spomienky a zážitky okorenili scenár a pridali tak filmu jedinečnú autenticitu. Napriek tomu, že dej filmu sa odohráva v minulosti, srší z neho mladistvá energia a zápal. NASA totiž vtedy dala príležitosť dvadsiatnikom, ktorí chceli meniť svet.

Foto: Itafilm

„Aj let na Mesiac, aj romantické očarenie za mesačnej noci majú jedno spoločné – odvahu dovoliť si zažiť niečo výnimočné,“ usmieva sa režisér Greg Berlanti.

Foto: Itafilm

Zober ma na Mesiac vás vezme na nezabudnuteľnú cestu plnú romantiky, humoru, napätia

A nečakaných zvratov. Príďte do kina už 11. júla a podľahnite kúzlu Mesiaca! A potom znovu…

Trailer:

EXKLUZÍVNE V KINÁCH OD 11. JÚLA 2024!

