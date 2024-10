Legendárny brankár Chilavert sa pridal k Suárezovej kritike kouča Uruguaja Bielsu. Nevie zaobchádzať s hráčmi (video)

Niekdajší skvelý paraguajský futbalový brankár José Luis Chilavert podporil uruguajského útočníka Luisa Suáreza v jeho kritike trénera Marcela Bielsu.

Suárez minulý týždeň vyhlásil, že súčasný lodivod uruguajskej reprezentácie sa nevhodne správa k hráčom.

Bielsa sa ráno zverencom dokonca ani nepozdraví a niektorí hráči údajne uvažujú, že pod vedením tohto 69-ročného Argentínčana nebudú hrať za národné mužstvo Uruguaja.

Kluby na strednej úrovni

Suárez, ktorý nedávno uzavrel reprezentačnú kapitolu ako najlepší strelec v histórii národného tímu, tvrdí, že kým pôsobenie v kluboch si hráči užívajú, v reprezentácii to tak nie je. V reprezentácii panuje napätie, ktoré spôsobuje Bielsa.

„Starší lídri mu vadia, preto ich udupáva a zle s nimi zaobchádza. Nedokáže koexistovať s osobnosťami. Myslí si, že je dôležitejší ako hráči. Taká je realita,“ povedal Chilavert na adresu Bielsu podľa webu denníka Marca.

Takéto správanie argentínskeho kouča je podľa Chilaverta dôvod, prečo v Európe netrénuje vo veľkých kluboch, ale pôsobí len v kluboch na strednej úrovni.

„Vždy trénuje iba takéto kluby na strednej úrovni, pretože tam môže zle zaobchádzať s ‚deťmi‘. Pri tých skúsenejších si to dovoliť nemôže,“ priblížil Chilavert.

Odobral mu kapitánsku pásku

Bývalý kapitán paraguajskej reprezentácie zažil spor s Bielsom počas angažmánu v argentínskom klube Vélez Sarsfield v roku 1998.

„Nepekne zaobchádzal so spoluhráčom, tak som sa ho zastal. Povedal som mu do očí všetko, čo si o ňom myslím. Následne mi odobral kapitánsku pásku a nemohol som zahrávať štandardky,“ skonštatoval Chilavert a dodal, že s výnimkou Bielsu, ktorý pravidelne nadáva hráčom, nemal počas kariéry problémy so žiadnym iným trénerom.