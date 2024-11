Kyrgios ohlásil návrat na kurty, od septembra 2022 odohral len jeden zápas

Austrálsky tenista Nick Kyrgios odohral iba jeden zápas za ostatné viac ako dva roky, no teraz ohlásil návrat na súťažné kurty. Dvadsaťdeväťročný rodák z Canberry od štvrťfinále US Open 2022 maródoval pre problémy so zápästím či kolenom.

„Aktuálne sa cítim najlepšie za posledné dva roky,“ vyhlásil finalista londýnskeho Wimbledonu z leta 2022. Do turnajového diania sa na prelome rokov vráti na podujatí v austrálskom Brisbane.

„Mal som skvelý rok 2022, ale vo finále Wimbledonu a počas US Open sa začali moje problémy so zápästím. Museli mi ho ‚zrekonštruovať‘ a teraz sa cítim úžasne,“ pokračoval Kyrgios. O návrat sa pokúšal už v júni 2023 v nemeckom Stuttgarte, ale natrhol si tam väz v zápästí a musel ísť opäť na operáciu.

Ešte pred turnajom v Brisbane plánuje absolvovať exhibíciu v Abú Zabí, nechcel by chýbať ani na úvodnom grandslamovom podujatí nasledujúcej sezóny Australian Open v Melbourne.

„Som zdravý, fit a teším sa na návrat k tenisu. Bola to dlhá cesta zotavovania, aby som sa dostal tam, kde som teraz,“ uviedol Kyrgios na tlačovej konferencii v Brisbane. Austrálčan aktuálne nefiguruje v rebríčku ATP, no v minulosti mu patrila aj trinásta priečka hodnotenia.