Kyrgios o Murrayho kariére: Za tú bolesť to nestálo (foto)

Andy Murray veľmi fyzicky trpel počas posledných rokov kariéry a jej predĺženie nestálo za to. Tieto slová patria austrálskemu tenistovi Nickovi Kyrgiosovi, známemu kritikovi funkcionárov aj hráčov na mužskom okruhu.

Murrayho na jednej strane obdivuje, že dokázal hrať vrcholný tenis s umelým bedrovým kĺbom, na druhej strane spochybňuje jeho rozhodnutie predĺžiť si kariéru za týchto okolností.

„Myslím si, že to fyzické utrpenie nestálo za to. Mal odísť pôvabnejšie,“ vravel Kyrgios v podcaste Louiasa Therouxa, citoval z neho BBC Sport.

Dve operácie bedrového kĺbu

Trojnásobný grandslamový víťaz Murray otvorene hovoril o odchode do tenisového dôchodku už na Australian Open 2019, teda pred vyše piatimi rokmi.

To mal pred druhou operáciou bedrového kĺbu, ktorá bola nevyhnutná. Napokon zostal na hlavnom mužskom okruhu ATP ešte ďalších päť rokov, kým definitívne nepovedal zbohom na tohtoročných olympijských hrách v Paríži.

Lúčil sa v Paríži

Tam si zahral už len štvorhru po boku krajana Dana Evansa, s ktorým postúpil do štvrťfinále. Na turnajoch ATP resp. grandslamových podujatiach sa v tzv. útlmovej fáze kariéry nedostal ďalej ako do 3. kola.

V rebríčku ATP vo dvojhre bol ešte začiatkom roka 2024 na 42. mieste, ale pri rozlúčke v auguste klesol na 160. priečku.

Celkovo Murray získal počas kariéry 46 titulov vrátane dvoch olympijských triumfov v Londýne 2012 a Riu de Janeiro 2016.

Nechce byť ako Murray a Nadal

„Dívam sa na to, ako skončili Andy Murray a Rafael Nadal, a ja to po nich nechcem opakovať. Môžem to povedať aj tak, že sa nechcem doplaziť do dôchodku,“ skonštatoval Kyrgios.

Známy austrálsky búrlivák už vyše roka nehrá tenis na najvyššej úrovni, lebo ho tiež sužujú zranenia. Zatiaľ neplánuje odchod zo scény, ale na druhej strane nechce tam zotrvávať za každú cenu.

„Rozhodne nevystavím svoje telo takým otrasom ako Murray,“ zdôraznil 29-ročný Kyrgios, bývalý 13. hráč renkingu ATP vo dvojhre.

„Andy Murray dosiahol v tenise tak veľa, že si zaslúžil odchod s väčšou noblesou a eleganciou. Dosiahol takmer všetko, lepšie bolo len trio Djokovič, Nadal a Federer. Za tie všetky operáciu a bolesti to nestálo,“ dodal Kyrgios.