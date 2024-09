Krvavý útok v Poltavskej oblasti: Ruské rakety zabili v nemocnici a vzdelávacom zariadení desiatky ľudí (video+foto)

Najmenej 41 ľudí zomrelo a ďalších 180 utrpelo zranenia, keď dve ruské balistické rakety v utorok zasiahli vzdelávacie zariadenie a susednú nemocnicu v ukrajinskej Poltavskej oblasti. Informoval o tom ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo videozázname, ktorý zverejnil na svojom kanáli na komunikačnej platforme Telegram.

Pravdepodobne ide o jeden z najvražednejších útokov ruskej armády odvtedy, ako pred viac ako 900 dňami 24. februára 2022 začala vojnu proti Ukrajine. „Jedna z budov Inštitútu komunikácií bola čiastočne zničená. Ľudia zostali pod troskami. Mnohých zachránili,“ povedal Zelenskyj.

„Do záchrannej operácie sú zapojené všetky potrebné zložky,“ konštatoval ukrajinský prezident. Dodal, že nariadil „úplné a rýchle vyšetrenie“ toho, čo sa stalo.

I am horrified by the devastating news of Russia’s missile attack on an educational institution and a hospital in Poltava, Ukraine, which has claimed the lives of at least 41 innocent people and left more than 180 others injured.

