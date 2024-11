Kondícia slovenského muzikálu nie je najlepšia a cena vstupenky častokrát nezodpovedá kvalite, tvrdí teatrológ (rozhovor)

Kondícia súčasného slovenského muzikálu nie je najlepšia a cena vstupenky často nezodpovedá jeho kvalite. V rozhovore pre agentúru SITA to uviedol teatrológ Karol Mišovic.

Cena vstupenky sa na Slovensku pohybuje v priemere od 30 do 40 eur. „Keď si zoberieme, že do toho divadla človek väčšinou, ak to nie je nejaký fanúšik, nejde sám a ide napríklad celá rodina, tak už to zasahuje do peňaženky,“ podotkol teatrológ.

Vstupenky drahé, kvalita je však často nízka

Mišovic ako divadelný kritik navštevuje pravidelne slovenské a zahraničné divadlá od roku 2003, vrátane muzikálového divadla Nová scéna. „Za tých vyše 20 rokov mám napozeraného 90 percent repertoáru Novej scény a veľakrát tá cena nie je adekvátna kvalite,“ uviedol.

Na druhú stranu podotkol, že stále sú na Slovensku aj tvorcovia, ktorí dokážu robiť kvalitné hudobno-dramatické diela. Niekoľko veľmi dobrých inscenácií v poslednej dobe podľa neho vzniklo aj na Novej scéne. Ako však uviedol, slovenský muzikál funguje u nás v provizórnych podmienkach.

Muzikál si vyžaduje veľa peňazí

Muzikál je veľká výprava, ktorá si vyžaduje veľa peňazí. Ako Mišovic vysvetlil, na muzikál sú kladené vysoké technické kritériá. „Mnohé zahraničné muzikály majú neuveriteľné technické a scénografické nároky a disponujú obrovskými rozpočtami, ktoré slovenské divadlá nedokážu splniť,“ vysvetlil.

Finančná náročnosť výroby muzikálov sa podľa neho odráža následne aj v slabších repertoároch a prinášať súčasné tituly je veľký problém.

„Súčasné muzikálové repertoáre sa špecializujú najmä na staršie tituly, ktoré už nevyžadujú tzv. A licenciu. A teda to, že musí ísť o presnú kópiu originálu muzikálu,“ vysvetlil divadelný s tým, že v takýchto prípadoch nemá divadlo povolenie hrať inak, ako sa daný muzikál hrá napríklad na Broadwayi.

Pri takýchto A licenciách musí byť muzikál presnou replikou, ak ide o scénu, kostýmy, hereckú scénu. „Tak, ako to vyzerá v zahraničí, musí to vyzerať aj tu,“ doplnil Mišovic a dodal, že dokonca aj obsadenie musí byť schválené zahraničnou produkciou. „Preto je súčasný slovenský muzikál zahľadený do minulosti,“ skonštatoval odborník.

Neznáma hudba aj libreto sú risk

„Poslednou premiérou na Novej scéne bola inscenácia Mojžiš, bol to pôvodný muzikál. Odhliadnuc od toho, čo si môžem o tejto inscenácii myslieť, je to pôvodné dielo, je to obrovský risk. Ja sa skláňam pred vedením Novej scény, že išla do risku,“ uviedol teatrológ a vysvetlil, že ide o muzikál s neznámou hudbou, neznámym libretom.

Ako vysvetlil, na Novej scéne momentálne mávajú väčšinou dve až tri premiéry za divadelnú sezónu. „Väčšinou jednu muzikálovú, najviac dve muzikálové. Nemajú financie na väčší počet premiér a risknú to, lebo nejdú do nejakej klasiky, ktorá určite priláka divákov,“ doplnil teatrológ.

Spomenul v tomto zmysle inscenáciu Bodyguard, ktorý sa stal diváckym hitom, a to najmä pre známu predlohu a populárne piesne.

Slovenský divák kúpi aj nekvalitu

Ako ďalší problém vníma teatrológ aj to, že slovenský divák kúpi aj nekvalitu. Divák sa podľa neho nechá oklamať pompéznosťou, dravosťou, blikajúcimi svetlami a „wow“ efektom, cez čo mu unikajú naozaj dôležité veci, ktoré svedčia o kvalite, či nekvalite danej inscenácie.

„Aký je dopyt, taký vlastne bude aj ten muzikál,“ zdôraznil teatrológ s tým, že akonáhle by diváci na nekvalitné diela nechodili a uvedomili si, že ide o ich podceňovanie ako divákov, tak by sa aj celková kvalita inscenácií musela zvýšiť. „Ale bohužiaľ, im to stačí a slovenský divák to kúpi,“ doplnil Mišovič.

Divák by nemal očakávať banálny „pesničkál“

Podľa teatrológa dokáže byť muzikál umelecky hodnotným divadlom. Diváci by preto nemalo očakávať „pesničkál“ s banálnym libretom a svetelnú šou. „Divák má dostať nejaký naozaj konzistentný, koherentný, symbiózny umelecký tvar. Kde sa zasmejem, kde si poplačem, kde dostanem nejakú emóciu a sprostredkuje mi to naozaj nejakú myšlienku,“ uzavrel divadelný kritik.

