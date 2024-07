Komédia Kavej má na konte najlepší premiérový víkend slovenského filmu od začiatku pandémie – rozumejú jej nielen na východe!

62 809 – presne toľko divákov a diváčok videlo novú slovenskú komédiu Kavej v kinách v priebehu prvého víkendu jej kinodistribúcie. Spoločne s minulotýždňovými predpremiérovými premietania má na svojom konte už neuveriteľných 78 755 divákov a diváčok. Tento víkend sa stal najúspešnejším otváracím víkendom slovenského filmu v kinách od začiatku pandémie v roku 2020, spomedzi všetkých filmov celkovo mu patrí vynikajúce tretie miesto. Pokračujúci záujem o snímku naznačuje, že sa tvorcom podarilo vytvoriť obrovský hit.

Film rozpráva s láskavým humorom príbeh dvoch kamarátok Veroniky a Kláry, ktoré sa z Bratislavy vracajú za rodinou na východ. Každá z nich na to má však úplne iný dôvod. Jedna musí stihnúť tri svadby a druhú čaká pohreb starej mamy. Koľko toho však počas jednej rodinnej návštevy stihnú, sa im ani nesnívalo. Oprášia staré lásky, pozrú sa hlbšie na svoje rodinné vzťahy a do toho všetkého sa pokúsia nájsť recept na šťastie a svoje miesto v živote. Počas hľadania toho, na čom v živote naozaj záleží, ich stretne séria prekvapivých zvratov, milých nedorozumení a neuveriteľných situácií. A divákom po úvodných minútach ani nepríde na um, že by mali rozprávať inak ako energickou výhodniarčinou. Vďaka nej sú úsmevné situácie a zbesilé tempo filmu na ešte vyššom rýchlostnom stupni.

Rýchle tempo filmu aj dialógov však môžu publikum, ktoré rázovitému nárečiu z východu Slovenska nerozumie, trochu zaskočiť. Vďaka nášmu ťaháku však bude každý budúci divák či diváčka filmu Kavej na divokú jazykovú nálož pripravený.

Ktoré pojmy sa vám pri návšteve východného Slovenska alebo premietania vo vašom kine môžu hodiť?

Azato – preto

Balamuta – problém

Banovac – ľutovať

Barz – veľmi

Budze – bude

Bul, bula – bol, bola

čom – prečo

Dojedna – každá

Dzivče – dievča

Falat – kus

Glupota – hlúposť

Hojscina – hody, hostina

Hutoric – hovoriť

Chustočka – šatka, vreckovka

Kabat – sukňa

Kalap – klobúk

Kapura, kapurka – vráta, brána

Lac – hrešiť, nadávať

Loška – lyžica

ňeznam – neviem

Obecac – sľúbiť

Ohľedi – vohľady, pytačky

Pajtaš – kamarát

Paťce, pajce – pozerajte

Perscinok – prsteň, prstienok

Plani – zlý, nedobrý

Počarovna – súca, pekná, snedá

Podarunok – darček, vecný alebo finančný dar

Richtovac śe – chystať sa

Skarac – potrestať

Spravdi – naozaj, určite

šumni – pekný, krásny

śerco – srdce

śmerc – smrť

Tuňo – lacno

Ulapic – chytiť

Vecej – viac

Zarucic – zahodiť

Zejsc śe – stretnúť sa

Znaš – vieš

Zotrimac – udržať

