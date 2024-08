Čo by sme mali jesť počas horúčav?

Bezpečný život v trvale horúcom podnebí znamená udržiavať hydratáciu, najmä pomocou chladených nápojov alebo ovocia. Existujú však aj iné, fyziologicky podložené – a dokonca prekvapivé – spôsoby, ako si stravu v horúčavách spríjemniť. Aj keď sa vedecké poznatky o stravovaní, výžive a podnebí stále rozvíjajú, kvôli meniacim sa globálnym teplotám je porozumenie vzťahu medzi stravou a metabolizmom je čoraz dôležitejšie.

Colourful various herbs and spices for cooking on dark background

Ako vysoké teploty ovplyvňujú stravovacie návyky v teplých regiónoch sveta? Prečo najpálivejšie jedlá pochádzajú z najteplejších miest na planéte? Spomeňme si na kari a papriky z juhovýchodnej Ázie a juhoamerické chilli. Prečo sú práve v teplých regiónoch tak obľúbené?

Podľa Dr. Williama Li, bývalého člena lekárskej fakulty Harvard Medical School a autora knihy o hľadaní správnej stravy pre váš metabolizmus, za tým stojí biologický dôvod. Čo sa stane, keď konzumujete pikantné jedlo? Srdce vám začne biť rýchlejšie, dýchanie sa stane ťažším, začnete sa potiť a nielen ústa, ale aj celé telo môže mať pocit pálenia. A keď jete toto jedlo a vonku je viac ako 32°C, naozaj pocítite horúčavu.

Potenie je fyziologickou reakciou tela na nadmerné teplo. „Naším jediným prostriedkom ochladzovania je potenie,“ hovorí Dr. Linda Shiue, internistka a šéfkuchárka, ktorá zastáva funkciu riaditeľky kulinárskej medicíny a životného štýlu v Kaiser Permanente San Francisco.