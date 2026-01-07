Záhadná huba z Černobyľu: Objav, ktorý môže ochrániť astronautov na ceste k Marsu

Keď vedci po prvý raz vstúpili do rozpadnutých útrob černobyľského reaktora, čakali ticho, prach a smrť. Namiesto toho ich vítal život – temný, nenápadný a na prvý pohľad desivý.
Opustená riadiaca miestnosť jadrového reaktora v Černobyle, kde bola objavená huba z Černobyľu odolná voči radiácii
V ruinách černobyľskej elektrárne vedci objavili čierne huby, ktoré dokážu rásť aj v extrémnej radiácii. Ilustračné foto: www.gettyimages.com
Huba z Černobyľu sa rozrástla tam, kde by podľa všetkých známych pravidiel nemalo prežiť nič. A dnes sa ukazuje, že práve tento zvláštny organizmus môže zohrávať kľúčovú úlohu v budúcnosti vesmírnych misií.

Objav v srdci katastrofy

V máji 1997 vstúpila mikrobiologička Nelli Ždanovová do jedného z najnebezpečnejších miest planéty – do ruín explodovaného štvrtého reaktora v Černobyle. V čase, keď sa ľudia oblasti už viac než desaťročie vyhýbali, objavila na stenách, stropoch a dokonca aj v kovových potrubiach čiernu pleseň. Nešlo o náhodný výskyt. Huba z Černobyľu nerástla hocikde – doslova smerovala k zdrojom radiácie.

Zatiaľ čo vonku sa do opustených lesov vrátili vlky a diviaky, vo vnútri reaktora sa odohrával ešte podivnejší proces. Huby sa neskrývali pred žiarením. Naopak, akoby ho vyhľadávali.

Život, ktorý sa živí tým, čo zabíja

Ionizujúce žiarenie je pre väčšinu živých organizmov smrteľné. Poškodzuje DNA, ničí bunky a spúšťa rakovinové procesy. Lenže výskumy Ždanovovej ukázali, že niektoré huby sa správajú presne opačne. Rastú rýchlejšie, sú životaschopnejšie a aktívne sa presúvajú k rádioaktívnym časticiam. Tento jav dostal názov rádiotropizmus.

Kľúčom k prežitiu je melanín – pigment známy aj z ľudskej pokožky. Práve vysoký obsah melanínu spôsobuje, že huba z Černobyľu má charakteristickú čiernu farbu. Melanín dokáže pohlcovať žiarenie, rozptýliť jeho energiu a zároveň neutralizovať škodlivé ióny vznikajúce pri ožiarení.

Rádiosyntéza: vedecká revolúcia?

O niekoľko rokov neskôr nadviazala na výskum Jekaterina Dadachovová z New Yorku. Jej experimenty ukázali, že melanizované huby rastú v prítomnosti rádioaktívneho cézia až o 10 % rýchlejšie než v bežných podmienkach. To už neznamenalo len ochranu – ale potenciálne využívanie žiarenia ako zdroja energie.

Tento proces dostal názov rádiosyntéza. Ak sa potvrdí, znamenalo by to úplne nový spôsob získavania energie, porovnateľný s fotosyntézou u rastlín. Huba z Černobyľu by tak nebola len odolným organizmom, ale doslova živým „biologickým štítom“, ktorý premieňa smrteľnú hrozbu na palivo pre rast.

Černobyľ, vesmír a Medzinárodná vesmírna stanica

Prelom nastal v roku 2018, keď vedci poslali vzorky huby Cladosporium sphaerospermum na Medzinárodnú vesmírnu stanicu. Počas 26 dní vystavených galaktickému kozmickému žiareniu rástli huby o viac než 20 % rýchlejšie než kontrolné vzorky na Zemi.

Ešte zaujímavejšie bolo, že tenká vrstva tejto huby dokázala citeľne znížiť množstvo žiarenia dopadajúceho na senzory pod ňou. Ukázalo sa, že huba z Černobyľu môže fungovať ako prirodzený radiačný štít – a to s minimálnou hmotnosťou.

Najväčší problém vesmírnych letov

Kozmické žiarenie patrí medzi najvážnejšie riziká dlhodobých misií. Atmosféra Zeme nás pred ním chráni, no astronauti na ceste k Mesiacu či Marsu taký luxus nemajú. Olovo, voda alebo hrubé plastové steny sú síce účinné, ale extrémne ťažké a drahé na dopravu.

NASA aj ďalšie vesmírne agentúry preto hľadajú alternatívy. A práve tu vstupuje do hry huba z Černobyľu – organizmus, ktorý sa dá pestovať priamo na mieste, je samoregeneračný a zároveň absorbuje škodlivé žiarenie.

Mykoarchitektúra: domy z húb

Astrobiologička Lynn Rothschildová z NASA Ames už dnes pracuje s konceptom takzvanej mykoarchitektúry. Ide o stavby vytvorené z hubových materiálov, ktoré by sa dali „vypestovať“ na Mesiaci alebo Marse. Takéto steny by neboli len konštrukciou, ale aktívnou ochranou posádky.

Ak sa potvrdí, že huba z Černobyľu dokáže dlhodobo fungovať ako radiačný štít, môže sa stať základom budúcich vesmírnych základní. Namiesto ťažkých kovov by ľudí chránil živý organizmus, ktorý sa prispôsobuje prostrediu.

Z ruín katastrofy k novým svetom

Černobyľ bol symbolom ľudského zlyhania a technologickej katastrofy. No práve tam vznikol objav, ktorý mení naše chápanie života. Huba z Černobyľu ukazuje, že aj v tých najextrémnejších podmienkach si príroda dokáže nájsť cestu – a dokonca ponúknuť riešenia tam, kde technológia zlyháva.

Možno raz, keď ľudia urobia prvé kroky na Marse, budú ich chrániť steny z materiálu, ktorý vznikol v tieni jednej z najväčších katastrof v dejinách. A temná pleseň z opusteného reaktora sa stane tichým hrdinom vesmírneho veku.

