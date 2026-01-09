Európu zasiahol silný vietor, dážď a sneženie. Búrka Goretti paralyzuje dopravu a domácnosti

Európu vo štvrtok zasiahlo extrémne počasie, keď sa nad kontinentom prehnala búrka Goretti, sprevádzaná silným vetrom, výdatným snežením a prudkým poklesom teplôt. Meteorológovia od Británie až po Nemecko vydali výstrahy a úrady v niektorých regiónoch pristúpili k zatváraniu škôl a obmedzeniu dopravy.
Britský meteorologický úrad vydal pre súostrovie Scilly a grófstvo Cornwall ojedinelú červenú výstrahu pred vetrom, najvyšší stupeň varovania. Podľa predpovedí mal vietor dosahovať rýchlosť až 160 kilometrov za hodinu. „Očakávame mimoriadne silný vietor a veľmi veľké vlny, ktoré vytvoria nebezpečné podmienky v pobrežných oblastiach,“ uviedol Met Office. Zároveň bola vyhlásená oranžová výstraha pred snežením vo Walese, v centrálnom Anglicku a v častiach severného Anglicka, kde môže napadnúť až 30 centimetrov snehu. Britské železnice upozornili na výrazné obmedzenia spojov a vyzvali obyvateľov, aby cestovali len v nevyhnutných prípadoch.
Francúzsko sa na príchod búrky pripravovalo najmä na severe krajiny. V departemente Manche miestne úrady nariadili zatvorenie škôl, pričom v noci na piatok tam namerali rýchlosť vetra až 213 kilometrov na hodinu. Výstrahy platia v ďalších 30 severozápadných regiónoch. „Zostaňte v bezpečí a nepoužívajte vozidlá,“ vyzvala prefektúra departementu Manche na sociálnej sieti X a odporučila obyvateľom pripraviť si núdzové osvetlenie a zásoby pitnej vody. Približne 380-tisíc domácností vo Francúzsku bolo v piatok ráno bez elektriny. Prevažná väčšina zasiahnutých domácností bola v Normandii na severe.
#Tempête#Goretti
Live 0h00 : #VigilanceRouge🔴 #Manche
Récapitulatif des valeurs de #vent observées ces dernières heures :
213.1 km/h à Barfleur – Gatteville le Phare (50)
182.2 km/h à Barneville Carteret (50)
172.8 km/h à Saint-Vaast-la-Hougue (50)
157.3 km/h à la Pointe de… pic.twitter.com/pmQfqtHd9x
— Meteociel (@meteociel) January 8, 2026
Extrémne počasie si už v Európe vyžiadalo najmenej osem obetí. V albánskom meste Drač polícia vytiahla z povodňovej vody telo muža po dňoch silného sneženia a prívalových dažďov na celom Balkáne. V Nemecku sa očakáva, že silný vietor a sneh ovplyvnia prevádzku škôl, nemocníc aj dopravy. V severných oblastiach môže napadnúť až 15 centimetrov snehu, zatiaľ čo na juhu hrozí tvorba poľadovice. Teploty môžu cez víkend klesnúť až na mínus 20 stupňov Celzia. „Takéto počasie je v porovnaní s poslednými miernejšími zimami výnimočné,“ povedal meteorológ Nemeckej meteorologickej služby Andreas Walter. Podľa neho sú teplejšie zimy „dôsledkom klimatickej zmeny“, no ani v otepľujúcej sa klíme nemožno vylúčiť extrémne studené obdobia.
V severonemeckých mestách Hamburg a Brémy zostanú v piatok zatvorené školy. Železničná spoločnosť Deutsche Bahn varovala pred výraznými meškaniami a nasadila viac ako 14 000 pracovníkov na odpratávanie snehu z tratí a nástupíšť. Automobilka Volkswagen pre nepriaznivé počasie dočasne zastaví výrobu v závode Emden.
🌀#Goretti : la Manche affronte une des plus puissantes #tempêtes de son histoire récente, avec une🚩#rafale à 213 km/h à #Barfleur. Il s’agit 🏆#records de vents absolus ! Pour donner une idée de la violence de cette tempête, il s’agit de vents rencontrés dans des #ouragans de… pic.twitter.com/WfJZ7VnNxJ
— La Chaîne Météo (@lachainemeteo) January 8, 2026
Nórsky meteorologický inštitút zároveň uviedol, že jediným miestom v krajine s teplotami nad bodom mrazu bolo vo štvrtok arktické súostrovie Špicbergy.
Podľa meteorológov by mala búrka Goretti v Európe pretrvať do soboty, pričom sneženie by malo postupne ustávať začiatkom budúceho týždňa.