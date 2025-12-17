Prvá biologicky rozložiteľná rakva z húb mení pohľad na poslednú rozlúčku

Smrť je téma, o ktorej sa nehovorí ľahko. No práve spôsob, akým sa s ňou spoločnosť vyrovnáva, veľa napovie o jej hodnotách. Kým ešte donedávna bola posledná rozlúčka spojená najmä s masívnymi drevenými rakvami, betónovými hrobmi a energeticky náročnou kremáciou, dnes sa do popredia dostáva úplne iný prístup. Tichý, prírodný a prekvapivo živý. Holandská firma Loop Biotech totiž predstavila niečo, čo znie ako sci-fi, no funguje v praxi: prvú biologicky rozložiteľnú rakvu na svete vyrobenú z húb.
Posledná rozlúčka bez ekologickej stopy
Drevo na rakvy pochádza z lesov, ktoré sa vyrúbali. Kremácia zas zanecháva uhlíkovú stopu, ktorá sa len ťažko ignoruje. Práve tieto fakty stáli na začiatku myšlienky vytvoriť alternatívu, ktorá by nebola len „menším zlom“, ale skutočne prírodným riešením. Výsledkom je Loop Living Cocoon – rakva, ktorá nevzniká v továrni, ale doslova rastie.
Základom je mycélium, teda hubové vlákna, ktoré v prírode fungujú ako neviditeľná sieť spájajúca pôdu, rastliny a stromy. V kombinácii s recyklovanými konopnými vláknami vytvára tento živý materiál pevnú, stabilnú a zároveň úplne rozložiteľnú konštrukciu. Rakva sa „pestuje“ len sedem dní a po uložení do zeme sa prirodzene rozloží približne do 45 dní. Bez toxínov, bez odpadu, bez zásahu do ekosystému.
Rakva, ktorá pôde neškodí – ale pomáha jej
Kým bežné rakvy pôdu izolujú a telo uzatvárajú, Loop Living Cocoon robí presný opak. Po kontakte so zemou sa aktivuje rozkladný proces, pri ktorom mycélium obohacuje pôdu o živiny. Telo sa tak stáva súčasťou kolobehu prírody rýchlejšie a prirodzenejšie.
Dôležité je, že rakva sa rozkladá iba pri ideálnych podmienkach – teda v pôde. Dovtedy ju možno skladovať na suchom, vetranom mieste bez rizika poškodenia. Výroba nevyžaduje chemikálie, lepidlá ani kovové súčasti a spotreba energie je v porovnaní s tradičnými postupmi minimálna.
Žiadne komplikácie pre pohrebné služby
Ekologické riešenia často narážajú na praktické prekážky. V tomto prípade sa však myslelo aj na realitu pohrebníctva. Loop Living Cocoon je navrhnutý tak, aby bez problémov zapadol do existujúcich postupov. Má šesť jutových rukovätí, ktoré umožňujú bezpečné prenášanie šiestimi osobami, a je kompatibilný s bežnými mechanickými zdvihákmi aj lanami na spúšťanie.
Výrazným benefitom je aj hmotnosť. Kým klasická rakva môže vážiť viac než 100 kilogramov, mycéliový kokón má iba približne 30 kg. To ocenia nielen pracovníci pohrebných služieb, ale aj pozostalí, ktorí sa podieľajú na poslednej rozlúčke.
Zmena myslenia, ktorá môže ovplyvniť budúcnosť
Biologicky rozložiteľná rakva z húb nie je len technologickou zaujímavosťou. Je to signál, že aj v tak citlivej oblasti, akou je smrť, sa spoločnosť posúva smerom k udržateľnosti. Loop Living Cocoon ponúka možnosť odísť z tohto sveta bez toho, aby sme po sebe zanechali ekologickú záťaž.