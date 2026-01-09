Odhalíme riziká skôr? EÚ spúšťa nový systém hodnotenia chemikálií

Európska únia zavádza revolučné zmeny v posudzovaní chemikálií. Od 1. januára 2026 vstúpila do platnosti nová legislatíva, ktorá má zjednotiť, zrýchliť a sprehľadniť hodnotenie chemických látok. Nový systém s názvom „jedna látka, jedno hodnotenie“ má potenciál zásadne zmeniť prístup k chemickej bezpečnosti v celej EÚ.
„Jedna látka, jedno hodnotenie“
Nový právny rámec, známy ako OSOA – One Substance, One Assessment, predstavuje významný krok smerom k väčšej koordinácii a efektivite pri posudzovaní chemických rizík. Cieľom je odstrániť duplicitu medzi jednotlivými predpismi a zabezpečiť konzistentnosť vo všetkých oblastiach, vrátane produktov ako sú:
hračky
potraviny
pesticídy
biocídy
Chemikálie sú neoddeliteľnou súčasťou moderného života, no mnohé z nich predstavujú riziko pre ľudské zdravie aj životné prostredie. Práve preto je nevyhnutné, aby boli posudzované dôkladne, transparentne a jednotne.
Rýchlejšie rozhodovanie, skoršia identifikácia rizík
Jednou z hlavných výhod nového systému je zrýchlenie regulačných procesov. Vďaka skoršiemu zberu dát a lepšiemu vyhodnocovaniu rizík bude možné konať rýchlejšie, keď to bude potrebné – či už ide o stiahnutie škodlivého výrobku z trhu alebo sprísnenie limitov pre nebezpečné látky.
Spoločná dátová platforma
Kľúčovým prvkom reformy bude nová spoločná dátová platforma o chemikáliách, ktorá by mala byť plne funkčná do troch rokov. Táto platforma:
bude prístupná širokej verejnosti
zhromaždí dáta z rôznych právnych rámcov EÚ
uľahčí opätovné využitie informácií pre regulačné orgány
Tým sa zlepší kvalita rozhodovania a transparentnosť celého systému.
Posilnená spolupráca agentúr EÚ
Nové opatrenia zároveň zavádzajú jasnejšie rozdelenie úloh medzi chemické agentúry EÚ, čím sa:
eliminuje zdvojovanie práce
posilnia vedecké a technické kapacity
zabezpečí, že hodnotenia budú vykonávať inštitúcie s najväčšou expertízou
Monitorovanie nových hrozieb: EU bude o krok vpred
Reforma prináša aj monitorovací a výhľadový rámec, vďaka ktorému bude možné:
včas identifikovať nové chemické riziká
systematicky zbierať dáta
využívať indikátory a nástroje včasného varovania
EÚ sa tak pripravuje na proaktívny prístup – nebude už len reagovať na problémy, ale ich predvídať a riešiť v predstihu.
„Zjednodušením spôsobu hodnotenia chemikálií môžeme konať skôr a rozhodnejšie na ochranu zdravia ľudí a životného prostredia. Tento nový rámec uľahčí prístup k spoľahlivým údajom, posilní našu vedeckú spoluprácu a zlepší schopnosť EÚ predvídať a zvládať chemické riziká.“
– Jessika Roswall, komisárka pre životné prostredie, odolnosť voči vode a konkurencieschopné hospodárstvo