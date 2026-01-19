Táto Nevesta! sa rozhodne nenechá uniesť

Ak si myslíš, že temný príbeh Frankensteina už nemá čím prekvapiť, Nevesta! ti veľmi pravdepodobne s úsmevom rozbije toto presvedčenie na kusy. Maggie Gyllenhaal sa po oceňovanej Stratenej dcére vracia na režijnú stoličku a to naozaj vo veľkom štýle. Jej fascinujúci autorský remix hororovej klasiky o Frankensteinovom monštre je temný, romantický, drzý, vizuálne štýlový a s neskutočným soundtrackom. A samozrejme neuveriteľne zábavný. Túto lahôdku určite chceš zažiť už od 5. marca 2026 v kine, zatiaľ sa nalaď trailerom.
Trailer:
Základná situácia znie až podozrivo jednoducho: Frankensteinovo monštrum (oscarový Christian Bale – Temný rytier) dorazí do Chicaga 30. rokov s veľkým problémom. Netrápi ho však, že je pozošívaný z kusov rôznych ľudských tiel – trápi ho samota. A tak požiada o pomoc zvedavú vedkyňu Dr. Euphroniovú (Annette Bening – Americká krása, Kapitán Marvel), aby mu stvorila spoločníčku, manželku, nevestu.
Oživia čerstvo zavraždenú mladú ženu a zrodí sa Nevesta (Jessie Buckley, Stratená dcéra, Fargo, Černobyl). Tá sa však neplánuje uspokojiť s tým byť len „plus jednotka“ k Frankiemu a začne si užívať znovunadobudnutý život plnými dúškami. A tak sa so svojim drahým ocitnú na romantickom road tripe spojenom s mŕtvymi telami, policajtmi za chrbtom a radikálnou spoločenskou zmenou.
Maggie Gyllenhaal sa pri písaní scenára inšpirovala románom Frankenstein od Mary Shelley z r. 1818, ale aj filmovou klasikou Jamesa Whalea Frankensteinova nevesta z r. 1935. Lenže Nevesta! nie je žiaden hororový múzejný exponát, ale svieži mix akcie, romantiky, drámy a nekonvenčnej zábavy.
Buckley a Gyllenhaal sa už stretli pri Stratenej dcére a tu to vyzerá na ešte odvážnejšiu polohu. V rozhovoroch okolo filmu sa opakuje jedno: Nevesta! je „punková” a je to živel, ktorý sa odmieta správať podľa pravidiel. Nevesta je postava s vlastnou energiou, hlasom aj cieľom, žiadna bezmocná obeť. Ak si zvedavý, akú transformáciu Bale prinesie v maske Frankensteinovho monštra, teš sa na ďalší jeho herecký koncert. Chémia ústrednej dvojice srší iskrami na všetky strany. Popri Buckley a Baleovi sa vo filme objavia aj hviezdni Penélope Cruz, Annette Bening, Peter Sarsgaard, Julianne Hough a Jake Gyllenhaal.
Kinokvality filmu cítiť aj pri pohľade na tvorivý tím – kameraman Lawrence Sher (Joker), kostýmová výtvarníčka a trojnásobná držiteľka Oscara Sandy Powell (Vlk z Wall Street) či hudobná skladateľka Hildur Guðnadóttir (Joker, 28 rokov potom). Tak koho pozveš do kina na Nevestu! už 5. marca?
Informačný servis