Pripravuje sa Nórsko na vojnu? Domácnosti dostali listy o predbežnej rekvizícii majetku pre potreby armády

Tisíce Nórov mali v pondelok dostať listy od armády, ktoré ich informujú, že ich domy, autá, lode či stroje môžu byť v prípade vojny zabavené pre potreby ozbrojených síl.
„Rekvizície majú zabezpečiť, aby mali ozbrojené sily v prípade vojnového stavu prístup k zdrojom potrebným na obranu krajiny,“ uviedli predstavitelia nórskej armády v oficiálnom vyhlásení.
V roku 2026 má byť vydaných približne 13 500 predbežných rekvizičných oznámení. V čase mieru nemajú praktický dopad, slúžia len na to, aby majitelia vedeli, že v prípade vojny môže armáda ich majetok prevziať. Ich platnosť je jeden rok, pričom asi dve tretiny rozosielaných listov obsahujú predĺženie oznámení z predchádzajúcich rokov.
„Význam pripravenosti na krízu a vojnu dramaticky vzrástol,“ napísal vo vyhlásení šéf logistiky nórskych ozbrojených síl Anders Jernberg. Krajina sa podľa neho nachádza v „najvážnejšej bezpečnostnej situácii od druhej svetovej vojny“ a spoločnosť musí byť pripravená aj na najhorší scenár. Oslo preto pokračuje v budovaní svojich vojenských aj civilných obranných kapacít.
Nórsko ako členská krajina Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) je dôležitým monitorovacím bodom Aliancie v Arktíde a podobne ako ostatné európske štáty v posledných rokoch výrazne posilňuje obranu. Severská krajina má s Ruskom spoločnú námornú hranicu a 198‑kilometrovú pozemnú hranicu na ďalekom severe.