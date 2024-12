Keby USA zastavili pomoc Ukrajine, Kyjev má dostatok zdrojov na obranu do polovice roku 2025

Ukrajina má dostatok financií a zbraní na to, aby odolávala ruskej agresii minimálne do záveru prvej polovice roku 2025, aj keby Washington prestal Kyjevu poskytovať pomoc, povedal ukrajinský minister financií Serhij Marčenko. Minister sa takto vyjadril pre španielske noviny El País v odpovedi na otázku, čo sa stane, ak USA prestanú Ukrajine poskytovať pomoc. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.

Marčenko uviedol, že potenciálne zastavenie americkej pomoci by bolo vážnou výzvou pre obranyschopnosť Ukrajiny, nie však nevyhnutným kolapsom. „Musíme mať plán na vytvorenie nevyhnutných podmienok pre spoluprácu s novou administratívou,“ povedal v súvislosti so zmenou vlády v USA. „Je v prirodzenom záujme Ukrajiny vybudovať dôveru pre spoluprácu. Myslím si, že toto by mala byť prioritná stratégia pre Ukrajinu aj pre Európu,“ dodal.

Poradca terajšieho amerického prezidenta Joea Bidena pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan sľúbil, že Washington Ukrajine ešte do polovice januára dodá státisíce ďalších delostreleckých granátov, tisíce rakiet a stovky obrnených vozidiel.