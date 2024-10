Je medailistkou z ME aj MS. Kariéru ukončila elitná slovenská kladivárka (foto)

Vo veku 41 rokov oficiálne ukončila aktívnu kariéru športovkyne úspešná slovenská kladivárka Martin Hrašnová.

Viac ako štvrťstoročie patrila do svetovej špičky, najskôr mládežníckej a potom seniorskej. Je jediná slovenská atlétka, ktorá získala medailu na MS i ME.

Informáciu priniesol oficiálny web Slovenského atletického zväzu (SAZ).

Dlhé uvažovanie

Bratislavská rodáčka má v zbierke medaily z vrcholných šampionátov, chýba jej len jediný kov – olympijský.

„Ak by toto rozhodnutie záviselo iba odo mňa, asi by som nikdy neskončila! Realita je však taká, že nastal čas dať prednosť mladším a perspektívnejším športovcom,“ povedala pre atletika.sk.

Rozhodnutie o konci jej kariéry neprišlo jednoducho a rýchlo. „Nezrodilo sa zo dňa na deň. Takáto možnosť sa otvárala už niekoľko rokov – vždy po konci sezóny. Zvažovali sme rôzne možnosti, zakaždým s ohľadom na môj zdravotný stav a schopnosti udržať sa na istej výkonnostnej úrovni. Podobne to bolo aj teraz na konci letnej sezóny. Keď už bolo isté, že sa nekvalifikujem na olympijské hry v Paríži, diskutovali sme na Dukle o mojom ďalšom pôsobení vo VŠC. Keďže ani moja výkonnosť v tomto roku už nebola na dostačujúcej úrovni, usúdili sme, že bude lepšie skončiť,“ prezradila pre web SAZ.

Mrzí ju pekinská olympiáda

Počas kariéry bolo jej maximom 76,90 metra z mája 2009 v Trnave. Pod piatimi kruhmi bola najvyššie v Pekingu 2008 šiesta, z majstrovstiev sveta má bronz z Berlína 2009 a z majstrovstiev Európy striebro z Helsínk 2012 aj Zürichu 2014.

K uvedenému je potrebné prirátať množstvo úspechov na iných podujatiach. Ktorý výsledok si cení najviac? „Jednoznačne bronz z majstrovstiev sveta 2009 v Berlíne!“ odvetila.

Hrašnovú veľmi mrzí, že nezískala olympijský cenný kov. „V Pekingu som patrila k favoritkám, bola som tam v životnej forme. Asi týždeň pred štartom som si však zranila rameno. Liečila som si ho potom ešte tri mesiace po olympiáde. Bola som ešte mladá, psychicky ma to vtedy veľmi rozhodilo. S dnešnými skúsenosťami by som to pravdepodobne zvládla mnoho lepšie. Ak by som dostala šancu na jeden reparát v kariére, rozhodne by to bolo pekinské finále,“ poznamenala.

Na otázku, čo stálo za jej atletickou dlhovekosťou, odpovedala: „Kľúčové je, že som predovšetkým mala rada svoj šport. Nie iba úspechy v súťažiach, ale obľubovala som i tréningy a spôsob života vrcholovej športovkyne. Asi preto som si ani nevšimla, ako tie roky ušli.“

Našla si aj ďalší šport

Zaujímavosťou je, že popri atletike „koketovala“ aj so vzpieraním a v roku 2021 sa predstavila aj na majstrovstvách Európy v Moskve. Tam v dvojboji kategórie do 87 kg skončila šiesta a v trhu dokonca štvrtá.

„K vzpieraniu som sa dostala až v závere kariéry, keď sme vzpieračské tréningy krátkodobo vhodne napasovali do atletickej prípravy. Veľmi ma to bavilo. Ocitla som sa v skvelej tréningovej skupine, spoznala som ďalších vynikajúcich trénerov a nazbierala množstvo cenných vedomostí,“ prezradila Hrašnová pre web SAZ.

Prezradila aj to, čo jej atletika dala a vzala. „V prvom rade sa z nej stal pre mňa životný štýl, možnosť prežiť každý deň v plnom nasadení. Získala som takisto motiváciu starať sa o svoje zdravie. Vďaka atletike som si našla veľa priateľov, zamestnanie i životné smerovanie. Prišla som však o letné prázdniny a voľné víkendy, ale to mi neprekáža. Čo ale reálne ľutujem, je fakt, že som si neužila klasickú materskú dovolenku a nestrávila som s dcérkou viac času počas materského voľna. Preto športovkyniam odporúčam, aby si materstvo odložili na obdobie po skončení kariéry. Naše deti si zaslúžia, aby boli na prvom mieste.“

Hrašnová sa ešte definitívne nerozhodla, čomu sa bude venovať po kariére športovkyne.

V nejakej forme by chcela zostať pri atletike, ale pri plánovaní svojej ďalšej budúcnosti bude zvažovať aj to, čo bude výhodne pre jej rodinu.