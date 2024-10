Kanoista Alexander Slafkovský oznámil koniec kariéry, bodku za ňou dal rozlúčkovou jazdou v rodnom meste

Kariéra slovenské reprezentanta vo vodnom slalome Alexandra Slafkovského je definitívne minulosťou. Bodku za ňou dal vo veku 41 rokov rozlúčkovou jazdou v Areáli vodného slalomu Ondreja Cibáka v rodnom Liptovskom Mikuláši. S elitným kanoistom sa prišlo rozlúčiť množstvo ľudí.

Úspešná kariéra Slafkovského

Na majstrovstvách sveta si štyrikrát vypádloval individuálne striebro a v hliadkach pridal desať zlatých, jednu striebornú a dve bronzové medaily.

Triktát sa stal majstrom Európy, na kontinentálnom šampionáte bral deväťkrát najcennejší kov aj v tímovej súťaži. Nemožno nespomenúť aj to, že trikrát sa stal víťazom celkového hodnotenia Svetového pohára.

„Človek sa na to nevie pripraviť. Aj keď už bol jasné, že končím kariéru, tak vtedy to bolo emotívne. To, čo sa mi dialo dnes na vode, keď som videl všetkých tých ľudí, ktorí prišli a ukázali mi, že mi chodili fandiť, lebo ma mali radi a nie kvôli výsledkom, to bolo naozaj veľmi silné pre mňa,“ povedal dojatý Slafkovský po svojej rozlúčkovej jazde a na margo množstva svojich medailí dodal: „Keď sa na to pozriem celkovo, tak tá kariéra bola úspešná.“

Kvalifikácia na OH sa mu nepodarila

Alexander Slafkovský si vo vodnom slalome nesplnil asi len jeden sen – nepodarilo sa mu kvalifikovať sa na olympijský hry. Vždy ho v internej nominácii zdolali Michal Martikán alebo Matej Beňuš.

„Asi prvé, čo mi napadne, že je to najúspešnejší slovenský športovec, ktorý nebol na olympiáde. Nič to však neuberá z toho, že jeho kariéra bola fantastická,“ uviedol v spravodajstve STVR olympijský šampión v chôdzi na 50 km Matej Tóth, ktorý v súčasnosti šéfuje Vojenskému športovému centru Dukla Banská Bystrica, pod ktorého „krídlami“ súťažil Slafkovský.

Neopúšťa športový svet

V Liptovskom Mikuláši po jeho boku vyrastal Marko Mirgorodský. „Keď som bol mladý chalan a mohol som so Sašom jazdiť tréningy, to bola pre mňa veľká škola a veľmi si to vážim,“ uviedol počas rozlúčky skúsenejšieho kolegu. Blízko k Slafkovskému mal aj kajakár Jakub Grigar, tiež rodák z Liptovského Mikuláša.

„Mne na Sašovi najviac imponuje, že bol taký inovátor a vždy hľadal nejaké nové možnosti, čím posúval náš šport ďalej,“ poznamenal. Alexander Slafkovský po kariére kanoistu neopúšťa športový svet.

„V závere kariéry som vo Francúzsku objavil metódu a s ľudmi, čo to školia, robili všetci vodáci a olympijskí víťazi. Som prvý a jediný, ktorí to dostáva sem sektor. Budem posúvať hocikoho, kto sa chce posunúť vpred. Verím, že budem prospešný aj takto po kariére a pomôžem plniť sny druhým ľuďom,"