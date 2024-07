Kanadský šermiar sa postaral o senzáciu, Maďar Szilágyi prehral na olympiáde prvýkrát od roku 2008

Cesta maďarského šermiara Árona Szilágyiho za štvrtým zlatom po sebe sa na olympijských hrách v Paríži skončila už v úvodnom súboji.

Sen obhajcu zlata v šabli mužov z ostatných troch OH – Tokia 2021, Ria de Janeiro 2016 i Londýna 2012, nečakane ukončil kanadský reprezentant Fares Arfa. Pre 34-ročného Szilágyiho to bola prvá olympijská prehra od roku 2008. Zlato napokon získal Oh Sang-uk z Kórejskej republiky.

V Paríži sa Szilágyi chcel stať prvým šermiarom v olympijskej histórii so štyrmi individuálnymi zlatými medailami. Namiesto toho prehral už v prvom súboji na podujatí, keď ho v osemfinále zdolal 27. nasadený Arfa. Postaral sa tak o jednu z najväčších senzácií doterajšieho priebehu OH 2024.

„Momentálne som v miernom šoku, takže ešte nie som ani sklamaný alebo nahnevaný na seba. Zbehlo sa to tak rýchlo a nikdy som si nemyslel, že moja individuálna súťaž tu v Paríži bude taká krátka,“ povedal Szilágyi. „Je to naozaj šok. Akoby ma môj súper čítal. Bol som pre neho otvorená kniha. Pri každom dotyku, čo chcel, sa to stalo. Všetky jeho útoky mu vyšli a tie moje zakaždým odrazil,“ skonštatoval rodák z Budapešti, ktorý mal na olympijskej scéne v šabli na konte úctyhodných 15 víťazstiev po sebe.