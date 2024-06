Jurzyca nepozýva k eurovoľbám tých, ktorých nezaujíma verejné dianie. Tí nech si radšej užijú záhradku

Slovenský europoslanec Eugen Jurzyca pozýva na sobotňajšie voľby do Európskeho parlamentu predovšetkým tých voličov, ktorí sledujú verejné dianie a ktorým záleží na úspešnej budúcnosti Slovenska v rámci Európskej únie.

„Odkázal by som slovenským voličom, aby prišli voliť najmä tí, ktorí sa zaujímajú o veci verejné na Slovensku, a ktorí sa zaujímajú o to, ako funguje Únia a akým je pre nás prínosom, a ktorí majú záujem aj tlačiť na to, aby bola úspešná – Únia aj Slovensko. Tí, ktorí taký záujem nemajú, tí si môžu užiť pekný čas v záhradke,“ povedal Jurzyca v rozhovore pre agentúru SITA.

Slovensko sa posunulo vpred

Niekdajší minister školstva povedal, že hoci niektorí ľudia nadávajú na to, ako vyzerá Slovensko, naša krajina sa od vstupu do EÚ výrazne posunula vpred.

„Tesne pred vstupom vládla u nás skupina v zložení Mečiar, Slota a tak ďalej… A bola aj taká atmosféra. Predsa len, vtedy nebolo jasné, či porazíme mafiu. Úplne takéto základné veci.“

Prehĺbenie jednotného trhu

Podľa Jurzycu najdôležitejšou vecou, za ktorú by Slovensko malo bojovať v rámci EÚ, je väčšie prehĺbenie jednotného trhu.

„To je ten diamant Európskej únie. Vidíme však, že to nezvládame. Nemáme to ani v spoločnosti vydiskutované, že týmto smerom musíme bojovať,“ skonštatoval Jurzyca pre agentúru SITA.