Jedna z najdesivejších poviedok Stephena Kinga mieri na plátna: Vo filme Opica všetci zomrú a bude to skvelý zážitok

Keď dvojčatá Bill a Hal nájdu na pôde naťahovaciu opičku s činelmi, ktorá patrila ich otcovi, odštartujú tým sériu otrasných úmrtí a ich ďalšie cesty sa rozdelia. O dvadsaťpäť rokov neskôr začne zákerná opica znova zabíjať a donúti bratov zblížiť sa, aby vraždenie prekliatej hračky ukončili raz a navždy. Film Opica vznikol na motívy poviedky Stephena Kinga v produkcii Jamesa Wana (V zajatí démonov, Saw: Hra o prežití alebo Annabelle) a réžii Osgooda Perkinsa (Longlegs) a v slovenských kinách ju uvidíte od 20. februára 2025.

Pozrite si oficiálny trailer:

Jedna z najdesivejších poviedok Stephena Kinga Opica sa dočkala celovečerného filmového spracovania. Na svedomí ho majú James Wan a Osgood Perkins, ktorí nezostávajú majstrovi hrôzy nič dlžní a ašpirujú tým na tvorcov najočakávanejšieho hororu tohto roka. Tak ako rovnomenná knižná predloha, je aj filmová Opica plná násilia a smrti. Všetky vraždy sú pritom neznesiteľne krvavé a nečakane absurdné. Niektoré si to priam vynucujú, iné sú dielom nešťastnej náhody. Jednoducho, stačí byť v zlom čase na zlom mieste. Rovnako ako v živote. Medzi smrtiace nástroje (zďaleka nie jediné) patrí harpúna, brokovnica, bowlingová guľa, tradičný japonský nôž, bazén, surf, kosačka na trávu alebo stádo divokých koní. Isté je jedno: všetci zomrú, čo je trocha bizarné. Ale aspoň je to parádny pohľad!

„Je to hypertemné, ale zároveň tomu nechýba srdce a je to naozaj vtipné,“ hovorí herec Theo James, hviezda seriálov Biely lotus alebo Gentlemani, o ktorom sa špekuluje ako o novom Jamesovi Bondovi. V Opici stvárnil oboch bratov, ktorí sa vraždiace monštrum snažia zastaviť. Práve pre paradoxné poňatie príbehu bola určujúca životnú skúsenosť režiséra Osgooda Perkinsa. Jeho otec Anthony Perkins, ktorý si zahral hlavnú úlohu duševne chorého Normana Batesa v legendárnom Psychu, podľahol v roku 1992 následkom ochorenia AIDS po tom, ako sa rozhodol „vyliečiť zo svojej homosexuality“. Jeho matka, fotografka Berry Berenson, zahynula ako pasažierka uneseného letu American Airlines 11. septembra 2001. „Zažil som ľudí, ktorí zomreli naozaj šialeným spôsobom,“ netají sa Perkins. „Všetci zomierajú bez ohľadu na to, či pri tom nejaká opica je, alebo nie. Ale čo keby to šlo urobiť zábavne – spracovať skutočnosť, že všetci zomrieme? Je to šialený, surrealistický nápad, ale každý prosto zomrie. Urobiť to ako komédiu sa mi zdalo byť mimoriadne výstižné,“ dodáva.

OPICA

(The Monkey)

USA

Číslo filmu: BON25006

Rok výroby: 2025

Dĺžka: 95 min

Dátum premiéry: 20. februára 2025

Žáner: horor

Réžia a scenár: Osgood Perkins

Predloha: Stephen King (poviedka)

Hrajú: Theo James, Tatiana Maslany, Elijah Wood, Christian Convery, Colin O’Brien, Rohan Campbell a Sarah Levy

Prvé ohlasy

MASHABLE (Kristy Puchko): „Myslím, že je to naozaj zábavné. Predovšetkým začiatok je veľmi silný. Je to úplne niečo iné, než čo od Osgooda očakávate. A aj vraždy sú veľmi nápadité.”

MERCURY NEWS (Randy Myers): „Páčilo sa mi to, je to také iné. Stephen King a Oz Perkins sú perfektným spojením.“

FANDANGO (Erik Davis): „Naozaj som si to užil, je to oveľa vtipnejšie, než som čakal. Pristihol som sa, že v niektorých momentoch sa dusím smiechom. Vraždy sú parádne (panebože, zabitie v bazéne je perfektné) a myslím, že Theo James odviedol skvelú prácu pri hraní oboch rol – a ten chlapec je tiež fakt dobrý.“

