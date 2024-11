Jedna prehra v 25 zápasoch. Naučili sme sa hrať európske zápasy, vraví tréner Plzne

Futbalisti českého klubu FC Viktoria Plzeň si na európskej pohárovej scéne krok po kroku nenápadne budujú veľmi silné renomé.

Ďalšiu „tehličku“ pridali vo štvrtok večer v nemeckom Hamburgu, kde v zápase hlavnej časti Európskej ligy 2024/2025 zvíťazili nad ukrajinským Dynamom Kyjev 2:1.

„Viktoriáni“ majú po piatich dueloch hlavnej časti EL na konte deväť bodov a v tabuľke sú na 13. mieste. Na prvú osmičku znamenajúcu priamu miestenku do osemfinále pritom strácajú iba bod.

V tejto sezóne bez prehry

„Zdolali sme silné mužstvo. Dynamo najmä v závere ukázalo svoju veľkú silu. Naším zámerom bolo narušiť ich štruktúru hry vysokým postavením a napádaním. Z toho sme chceli vychádzať do protiútokov a myslím si, že hlavne v prvom polčase sa nám to darilo. V druhom polčase sme boli efektívni,“ povedal podľa klubového webu tréner Plzne Miroslav Koubek, ktorý do základnej zostavy postavil slovenského útočníka Erika Jirku.

Plzenské mužstvo v tejto sezóne v Európskej lige ešte v deviatich dueloch ani raz neprehralo. V súčte s minulou sezónou 2023/2024, počas ktorej účinkovalo v Európskej konferenčnej lige, utrpelo v 25 stretnutiach iba jednu prehru, aj to až vo štvrťfinále proti Fiorentine a po predĺžení.

Posúvajú sa mentálne a zbierajú skúsenosti

„Súvisí to s naším vývojom a procesom. Začali sme Konferenčnou ligou, teraz sme v Európskej lige. Mužstvo dokazuje svoju silu, posúva sa mentálne a najmä naberá skúsenosti. Tento tím sa naučil hrať európske zápasy. Za pochodu sa presviedčame, že sme schopní a neskutočne nás to posúva,“ dodal Koubek, ktorého tím už v tejto sezóne zdolal doma Real Sociedad San Sebastián a remizoval na ihrisku Eintrachtu Frankfurt.

„Naša sila je v dobrom tímovom a organizovanom výkone. Naše výkony sú výborné v súdržnosti a presnom plnení taktického plánu. V tom je naša sila. Tímovosť je známka českého futbalu,“ skonštatoval Koubek.