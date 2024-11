Chválospevy Angličanov na FC Liverpool. Ferdinand: Hrajú ako hladní rotvajleri

Ak fanúšikovia či futbaloví odborníci tipovali, že Real Madrid môže zastaviť rozbehnutý expres so značkou FC Liverpool, mýlili sa. Suverénne hrajúci tím Arneho Slota vyprevadil najúspešnejšieho účastníka histórie Ligy majstrov z Anfieldu s prehrou 0:2 a to ešte domáci pozahadzovali množstvo šancí vrátane pokutového kopu.

Často veľmi kritické anglické médiá sa tentoraz predbiehali vo chválospevoch na adresu „The Reds“, ktorí vedú hlavnú fázu Ligu majstrov s plným počtom 15 bodov z piatich zápasov a so skóre 12:1.

„Očarujúci začiatok pôsobenia Arneho Slota v Liverpoole. Všetko, čoho sa dotkne, premení na zlato,“ napísal Daily Mail. „Zakaždým, keď si myslíte, že veci na Anfielde nemôžu byť lepšie, stane sa to, že môžu. V stredu večer bol mocný Real Madrid herne deklasovaný,“ dodal rovnaký zdroj.

The Telegraph si dovolil poznamenať, že momentálne je FC Liverpool najlepší futbalový tím v Anglicku aj Európe.

„Devätnásť odohraných zápasov v tejto sezóne, z toho sedemnásť víťazstiev, jedna remíza a len jedna prehra. Výkony mužstva pod vedením Arneho Slota sú fantastické. Ceny sa budú rozdávať až na konci sezóny, no momentálne je Liverpool absolútne dominantný. To vidí každý, kto čo len priemerne rozumie futbalu.“

Televízna stanica BBC označila výkon proti Realu Madrid za takmer dokonalý.

„Veľa im k dokonalosti nechýbalo. Ak takto suverénne prevýšite Real Madrid, začínate myslieť na to, že táto sezóna bude pre mužstvo z Anfield Road výnimočná,“ tvrdí BBC. „Liverpool nedeklasoval Real výsledkom, ale herne áno. Zároveň je to signál pre zvyšok Európy, že tento rok to môže byť proti Liverpoolu veľmi náročné.“

Podľa The Times sa v stredu večer stalo niečo zvláštne. „Výsledok ani nie je taký šokujúci. Spôsob, akým hráči Liverpoolu zariadil výhru 2:0, je však úžasný. Najdominantnejší tím sveta dominoval deväťdesiat minút. Ani zahodená penalta Mohameda Salaha nedokázala pokaziť zábavu na Anfielde.“

Podľa miestneho webu This is Anfield tréner Slot využíva svojich hráčov najefektívnejšie ako sa len dá, a preto si zaslúži v stupnici od 1 po 10 najvyššiu známku.

„Slot triafa hráčov do zostavy takmer bez výnimky správne a umožní im robiť všetko najlepšie ako vedia. Ak to takto robí všetkých jedenásť futbalistov, výsledkom je súčasná dominantnosť FC Liverpool.“

Polienko do ohňa chvály pridal aj futbalový analytik Rio Ferdinand. Bývalý skvelý obranca Manchestru United aj anglickej reprezentácie tvrdí, že momentálne je FC Liverpool najlepší futbalový tím na svete. Na doplnenie: v anglickej Premier League po 12. kole vedú „The Reds“ s bilanciou 10-1-1 a náskokom 8 bodov pred obhajcom trofeje Manchestrom City.

„Hrajú ako rotvajleri, ktorí nejaký čas neboli kŕmení. Hráči FC vyzerajú ako tí najhladnejší jednotlivci, ale zároveň tvoria perfektný tím. Dominujú nielen Anglicku, ale aj zvyšku Európy,“ povedal Ferdinand pre TNT Sports.

Víťazstvo 2:0 nad Realom Madrid d držaním lopty 63 % – 37% a streleckou bilanciou 17-8 si užíval aj tréner Arne Slot.

„Je skvelé vidieť, že sa vieme takto porovnať aj s tímom, ktorý historicky najčastejšie vyhral Ligu majstrov. Ak by mi niekto povedal, že v tejto fáze sezóny budeme mať toľko bodov na čele oboch prestížnych súťaží, neveril by som mu,“ uviedol Slot ad.nl.