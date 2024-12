Jediné, čo Fico dosiahol v Rusku, je medzinárodná hanba. Progresívci považujú cestu premiéra do Moskvy za zradu slovenských záujmov – VIDEO

Hnutie Progresívne Slovensko (PS) považuje cestu slovenského premiéra Roberta Fica (Smer-SD) do Moskvy za zradu Slovenska a slovenských národných záujmov, ale i za zradu našich partnerov. Ako ďalej uviedol na tlačovej besede predseda PS Michal Šimečka, Fico poslúžil ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi ako nástroj propagandy, a využil pritom celé Slovensko.

Fico podľa neho rokovaniami s ruským prezidentom nedosiahol nič, okrem medzinárodnej hanby a zníženia dôveryhodnosti v očiach partnerov Slovenska. Otázka vyslovenia nedôvery vláde je podľa Šimečka legitímna, plánujú sa o tom zhovárať so svojimi partnermi v opozícii.

Problémy s vládnutím Fico prekrýva zahraničnopolitickými avantúrami

Premiér by sa mal podľa neho prinajmenšom dostaviť do parlamentu a vysvetliť poslancom svoju cestu. Šimečka poukázal na problémy v slovenskom zdravotníctve, školstve či kultúre, ktoré ale Fico nerieši.

„Dokonca neriešil ani tie alternatívne dodávky zemného plynu, čo v Čechách dávno zvládli,“ tvrdí šéf progresívcov. Problémy s vládnutím podľa Šimečku slovenský premiér prekrýva „zahraničnopolitickými avantúrami“.

„Parafrázujúc pána Fica ‚to sme sa tu už naozaj všetci pomiatli?‘,“ komentoval predseda PS cestu do Ruska, ktoré vedie vojnu na Ukrajine a ktoré označuje Slovensko za nepriateľskú krajinu.

„Namiesto toho, aby riešil problémy ľudí na Slovensku, tak slúži zahraničným diktátorom. A takto si ho bude pamätať aj história,“ myslí si Šimečka.

Väčšina ľudí na Slovensku chce patriť do Európy

Predseda PS kritizoval i to, že slovenskí občania sa o Ficovej ceste dozvedeli z vyjadrení srbského prezidenta Aleksandara Vučića, respektíve hovorcu Kremľa. Nevie, či o Ficovej ceste vedeli jeho koaliční partneri či prezident Peter Pellegrini.

„Neohovoriac o tom, že na takúto zásadnú zmenu zahraničnopolitického kurzu nemá pán premiér žiadny mandát. Ani z parlamentu, ani z programového vyhlásenia vlády, ani od voličov. Ide si sám svoju divokú a nebezpečnú jazdu,“ myslí si Šimečka.

Je toho názoru, že väčšina ľudí na Slovensku, bez ohľadu na to, či sú voličmi opozície, alebo koalície, chce patriť do Európy, nie do ruskej sféry vplyvu. Premiér podľa neho na svojej ceste ani nič nevybavil. Pokiaľ ide o zaistenie tranzitu plynu na Slovensko cez Ukrajinu, tak mal podľa Šimečku ísť Fico do Kyjeva, nie do Moskvy, a mal rokovať s ukrajinskou stranou.

Fico mal rokovať v Kyjeve

Ivan Korčok podporil Šimečkove slová o tom, že Fico mal rokovať v Kyjeve, a zdôraznil, že to mal urobiť už dávno, vzhľadom na to, že už dlhší čas bolo známe, že Ukrajina nemá záujem pokračovať v tranzite plynu.

„Je to zlom v našej zahraničnej politike,“ poznamenal na margo Ficovej cesty do Moskvy. V súvislosti s premiérovými slovami o zahraničnej politike na štyri svetové strany podotkol, že ide najmä o politiku smerom na východ. Na juhu zas poukázal na vzťahy s Viktorom Orbánom, ktorému sa podľa Korčokovho názoru Fico snaží pripodobniť. Smerom na západ sme podľa bývalého ministra zahraničných vecí spálili všetky mosty.

„No a posledná svetová strana – je evidentné, že vláda nevie, kde je ‚sever‘,“ vraví Korčok.