Japonec Sasaki prežil cunami, prekonal tragédiu a dostal sa do zámorskej MLB

Bejzbal nepatrí v stredoeurópskych končinách k ostro sledovaným športom, no príbeh japonského hráča Rokiho Sasakiho chytí za srdce bez ohľadu na športové odvetvie. Dvadsaťtriročný nadhadzovač patrí k vychádzajúcim novým hviezdam zámorskej Major League Baseball (MLB), ale na to, aby sa tam dostal, musel prekonať poriadnu nepriazeň osudu.

Tragická cesta na vrchol odštartovala pred 14 rokmi, keď sa vtedy deväťročnému Sasakimu v priebehu niekoľkých okamihov doslova prevrátil svet hore nohami. Pri smrtiacom cunami v roku 2011 prišiel o otca i starých rodičov. Sasakiho rodné mesto Rikuzentakata bolo prakticky vymazané z mapy, keď zemetrasenie s magnitúdom 9,0 vyslalo k japonskému pobrežiu obrovské vlny.

Bejzbal predstavoval únik od starostí

Sasaki, jeho matka a dvaja bratia prišli o všetko a boli nútení dočasne žiť v opatrovateľskom dome, kým sa nepresťahovali do neďalekého mesta. Práve tam sa rodina začala pomaly zviechať a Sasaki nachádzal chvíle radosti pri bejzbale.

„Najšťastnejší som bol, keď som hral bejzbal,“ povedal desať rokov po katastrofe. „Pri hre som sa mohol schovať a tvrdo bojovať s ťažkými časmi. Som rád, že som začal hrať bejzbal.“

Vo chvíľach, keď japonské pobrežie zasiahla vlna cunami, bol Sasaki v škole. Spoločne s ďalšími spolužiakmi prežili vďaka tomu, že sa vyšplhali na vyššie položené miesta. Pri katastrofe, ktorá vyvolala aj haváriu v jadrovej elektrárni Fukušima, zostalo v Japonsku takmer 18 500 mŕtvych alebo nezvestných.

Naháňačku vyhrali Los Angeles Dodgers

„Nikdy neviete, kedy život, ktorý považujete za samozrejmosť, môže zmiznúť. To je na ňom strašidelné,“ povedal Sasaki, ktorý sa stal stredoškolskou hviezdou a tím Chiba Lotte Marines si ho v drafte v roku 2019 vyhral z prvého miesta.

Pre spomenutý klub to bol „zásah do čierneho“. Prepracoval sa aj do reprezentácie a národnému mužstvu pomohol predvlani v americkom Miami k zlatým medailám na World Baseball Classic.

Postupne dával čoraz viac najavo, že prerástol súťaž v Japonsku, a koncom vlaňajška dostal povolenie odísť do zámorskej MLB. Kluby z profiligy spustili naháňačku za obrovským talentom. A víťazom sa nakoniec stal klub Los Angeles Dodgers. Sasaki dúfa, že inšpiruje novú generáciu detí a vráti bejzbalu to, čo mu dal.

„Mnoho ľudí ma po nešťastí podporovalo a dodávalo mi odvahu a nádej pokračovať. Teraz je na mne, aby som to dodal ostatným. Dúfam, že sa mi to podarí prostredníctvom mojich výkonov,“ skonštatoval Sasaki.