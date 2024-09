Izraelská armáda v rámci útoku na Hizballáh zasiahla 300 cieľov v Libanone, o život prišlo približne 270 ľudí (video)

Izraelská armáda uviedla, že v pondelok zasiahla 300 cieľov v Libanone v rámci jedného z najintenzívnejších náletov za takmer rok trvajúcich bojov proti militantnej skupine Hizballáh.

Libanonské ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že o život prišlo viac ako 270 ľudí a viac ako tisíc osôb bolo zranených počas dňa, ktorý bol v Libanone najsmrteľnejším od vojny medzi Izraelom a Hizballáhom v roku 2006.

Izraelská armáda oznámila akciu na sociálnych sieťach a zverejnila fotografiu, na ktorej údajne veliteľ armády, generálporučík Herzi Halevi, schvaľuje ďalšie útoky z vojenského veliteľstva v Tel Avive. Halevi a ďalší izraelskí lídri prisľúbili v najbližších dňoch tvrdšie opatrenia proti Hizballáhu.

In just a few hours, Israel has killed over 200 civilians across Lebanon.

Israel is not defending itself.

Israel is extending its genocide in Gaza to Lebanon. pic.twitter.com/0OSIE96b62

— sarah (@sahouraxo) September 23, 2024