Husársky kúsok hádzanárok Michaloviec! V odvete vyhrali o 10 gólov a postúpili do štvrťfinále Pohára EHF

Malý športový zázrak sa podaril hádzanárkam MŠK Iuventa Michalovce, ktoré po veľkej dráme postúpili do štvrťfinále Európskeho pohára EHF. V odvete osemfinále doma zdolali grécky tím PAOK Solún 27:17 (12:10) a zmazali osemgólové manko z prvého duelu u súpera, kde prehrali 22:30.

Zverenky trénera Petra Kostku v polovici prvého polčasu prehrávali 5:8 a nič nenasvedčovalo tomu, žeby mali zvíťaziť o viac ako osem gólov.

Lenže karta sa začala otáčať. V 22. min Dvorščáková vyrovnala na 8:8 a lavička PAOK si zobrala oddychový čas. Ten nepomohol, keďže na koni už bola Iuventa. Tá sa dostala v 25. min opäť do vedenia po góle Dvorščákovej (10:9) a tesný dvojgólový náskok si podľa klubového webu domáca Iuventa preniesla do druhého polčasu.

Parádny II. polčas

V druhom polčase sa začali diať veci! Michalovčanky rýchlo zmazali ďalšie tri góly z náskoku PAOK a v 34.min po góle Kowalikovej bolo 15:10. Ten istý rozdiel bol aj po góle Wollingerovej v 37. min (17:12). Keď následne Kowaliková dala na 18:12, brala si lavička gréckeho tímu oddychový čas.

Tri minúty pred koncom bolo o 8

V 57. min Bačenková prvýkrát v zápase dorovnala náskok z gréckej palubovky (25:17). Následne sa vyznamenala brankárka Jakubiková a Wollingerová poslala Iuventu do postupového vedenia 26:17. Grécky tím zariskoval a Wollingerová gólom do prázdnej brány definitívne spečatila postup Michalovčaniek.

„V istom momente v druhom polčase som už videla, že súperky sú pod tlakom. Ešte viac ich dostala pod tlak naša brankárka Baša Jakubíková, ktorá ´zavrela´ bránku, a už sme si to potom uhrali aj vďaka väčším skúsenostiam z predchádzajúcich zápasov,“ uviedla Wollingerová pre STVR.

Veril už na konci I. polčasu

Najlepšia strelkyňa Michaloviec bola práve Patricia Wollingerová, autorka ôsmich gólov. Šesť gólov pridala Alena Dvorščáková, z toho štyri z pokutových hodov. „Mali sme ťažký týždeň. Bolo tam množstvo výčitiek, sebareflexie a bezsenných nocí, lebo sme nezvládli prvý zápas,“ začal tréner Kostka svoje hodnotenie a vzápätí ešte doplnil:

„Veriť som začal v posledných piatich minútach prvého polčasu. Videl som, že súper zneistel, strácal sebavedomie a začali sa na lavičke hádať. Zvládli sme to a som veľmi rád. Môžete si nakresliť množstvo kombinácií, môžete apelovať na taktické varianty v obrane, ale v hádzanej vždy rozhoduje vášeň a srdiečko. Potrebovali sme presvedčiť sami seba, že to vieme zvládnuť a to sa nám podarilo,“