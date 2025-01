Iuventa Michalovce pred ťažkou skúškou. Tréner Kostka: Verím, že moje hráčky zmažú vysoké manko - FOTO

Hráčky Iuventy Michalovce aktuálne nemajú veľkú nádej na to, že obhája finálovú účasť v Európskom pohári hádzanárok z predchádzajúcej sezóny.

V osemfinále aktuálnej edície totiž pred týždňom prehrali s gréckym PAOK-om Solún 22:30 a v sobotňajšej (18.1.) domácej odvete pred nimi stojí náročná úloha.

Zverenky trénera Petra Kostku musia zmazať osemgólové manko, ak chcú ísť v pohárovej Európe ďalej. Naznačil, kadiaľ vedie cesta k prípadnému úspechu.

„Potrebujeme hlavne zastabilizovať našu výkonnosť a zastabilizovať defenzívu. V odvete musíme prinútiť súpera hrať našu hru. Nemôže sa stať, že my sa prispôsobíme im. Musíme hrať v obrane na hranici agresivity a v útoku rýchlo a efektívne. Keď vyhráme každý päťminútový úsek o jeden gól, bude dobre. Potrebujeme ísť gól po góle. Nemôžeme na seba vytvárať veľký tlak a najmä sa musíme vyhnúť hluchým pasážam, ktoré sme ukázali aj v ligovom zápase s Pískom. Potrebujeme výkon na hranici svojich možností a ja verím, že ho môžeme v sobotu podať,“ uviedol Kostka v rozhovore na webe novinyzemplina.sk.

Zdôraznil, že základom všetkého je pozitívna myseľ. Iba také nastavenie môže priniesť úspech.

„Ak by som si nemyslel, že to môžeme otočiť, tak by som nemohol byť trénerom tohto tímu. Ja svojmu tímu verím, že to môže dokázať. Čo som trénerom Michaloviec, vysoko sme zdolali už aj iné tímy. Vysoko tu v lige vlani padol Most, vysoko sme v pohári zdolali švédske Lugi či poľský Jaroslav. Svojmu tímu verím. Všetko je možné, len treba tomu uveriť. Musíme podať heroický výkon celých šesťdesiat minút. Keď sa vyhneme hluchým pasážam, máme šancu náskok gréckeho tímu doma zmazať,“ odhodlane dodal tréner Iuventy.