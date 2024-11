Hrdinami Nežnej revolúcie sú podľa Gašparoviča občania, bývalý prezident sa vyjadril aj k súčasnej politickej situácii

K Nežnej revolúcii nedošlo zo dňa na deň, očakávania medzi občanmi a určité signály tu boli už pred 17. novembrom. V relácii Sobotné dialógy Slovenskej televízie a rozhlasu to uviedol bývalý slovenský prezident Ivan Gašparovič. Spontánnosť podľa neho spočívala v tom, že občania vnímali podobné udalosti v okolitých štátoch a nechceli, aby Československo zaostalo.

„Ľudia videli, že je tu šanca zbaviť sa neslobody, stať sa slobodnými občanmi,“ vravel. Exprezident SR uviedol, že celá Európa, a obzvlášť socialistické štáty, boli v tom čase v pohybe. „Ľudia už mali dosť tých časov, keď sa museli prispôsobovať, keď sloboda tlače a prejavu nebola zabezpečená,“ skonštatoval.

Na otázku, koho považuje za hrdinov tej doby, Gašparovič odpovedal, že občanov. Hlavným odkazom novembra 1989 je podľa bývalého prezidenta to, že ľudia sa majú slušne správať, rešpektovať sa a budovať svoj štát. Na margo súčasnej situácie na Slovensku sa vyjadril, že s ňou nemôžu byť spokojní ani občania, ani vláda a parlament.

Úlohou opozície je podľa neho kontrolovať vládu, no nemala by jej „hádzať brvná„. Koalícia by podľa neho ale mala rešpektovať opozíciu a hľadať spoločný konsenzus. „Na Slovensku musíme vytvoriť situáciu vzájomného porozumenia,“ zdôraznil.