Hororová legenda pokračuje! 28 rokov po zúrivej nákaze prichádza ďalšia vlna strachu!

Skvelá správa pre fanúšikov hororu! Kultový post-apokalyptický zombie horor O 28 dní… dostáva pokračovanie: 28 rokov potom. V slovenských kinách sa objaví v júni 2025. Zatiaľ máme pre vás prvú ochutnávku v oficiálnom traileri.

Réžiu má opäť v rukách oskarový Danny Boyle (Trainspotting, Milionár z chatrče, Sunshine). Na scenári spolupracoval s Alexom Garlandom, ktorý scenáristicky debutoval s prvým filmom tejto série a post-apokalyptickým témam zostal verný aj v Annihilation, najnovšie Kolaps, Ex Machina – s nomináciou na Oskara. Za kamerou stál Anthony Dod Mantle (Snowden, Trainspotting 2, Rush). Technickou zaujímavosťou je, že film sa nakrúcal na iPhone 15 Pro Max kvôli dosiahnutiu autenticity a intímnosti. To ale neznamená, že máme čakať komorný kúsok. Trailer sľubuje šialenú výpravu a prepracované scény s rôznymi typmi zombíkov. Horíme nedočkavosťou, ako to bude vyzerať na veľkom plátne.

Ale film zďaleka nie je iba o zombíkoch. Len na pripomenutie, v prvom filme O 28 dní… sa medzi ľuďmi rozšíril smrtiaci vírus zúrivosti a bleskurýchlo rozložil samozrejmé fungovanie civilizovanej spoločnosti. V druhej, O 28 týždňov sa zdá, že preživší sú v bezpečí a vírus sa podarilo eliminovať, ale začne sa šíriť nanovo. V snímke 28 rokov potom tvorcovia ponúkajú obraz, čo sa odvtedy stalo so spoločnosťou a aká brutálna je cena za prežitie.

V obsadení sa môžeme tešiť na Aarona Taylor-Johnsona (využije zručnosti z Lovca Kravena?), Ralpha Fiennesa (Voldemort v Harry Potterovi, M v bondovkách, najnovšie Konkláve), Jacka O’Connella (seriály Skins, SAS: Rouge Heroes) či Jodie Comer (Killing Eve, Free Guy). Na svoju pôvodnú rolu z prvého filmu vraj má nadviazať aj hviezdny Cillian Murphy (Gangy z Birminghamu, Oppenheimer).

EXKLUZÍVNE V KINÁCH OD 19. JÚNA 2025

Informačný servis