Honzek je zranený a vynechá minimálne týždeň, Calgary hľadá náhradu (video)

Slovenský hokejista Samuel Honzek sa dlho netešil z debutu v slávnej NHL. Devätnásťročný mladík z Calgary bude dlhší čas mimo súťažného diania, oficiálne ide o zranenie v hornej časti tela posudzované na týždennej báze.

Honzek sa zranil po tvrdom súboji pri mantineli s obrancom Chicaga Connorom Murphym ešte v utorok 15. októbra a v zápase musel predčasne skončiť. Niektoré zámorské médiá nazvali zákrok Murphyho „demolačným“.

Zatiaľ nebodoval

Honzek stihol odohral v profilige štyri zápasy bez získaného bodu. Štatistiky si rozšíril len o šesť striel na bránku, dve trestné minúty a štyri bodyčeky.

V prípravnom období však produktívne vynikal nielen vo svojom tíme Calgary Flames, ale aj celej NHL. V štyroch zápasoch nazbieral šesť bodov za jeden gól a päť asistencií, a preto si získal dôveru trénera Ryana Husku pre úvod sezóny.

„Všetci mladí hráči by mali bojovať o miesto v tíme tak ako Honzek,“ vyhlásil Huska.

Víťazná šnúra

Calgary si po štyroch úvodných zápasoch novej sezóny drží stopercentnú bilanciu aj vďaka skvelej hre ďalšieho Slováka Martina Pospíšila, ktorý už nazbieral päť bodov (1+4). „Plamene“ postupne zdolali Vancouver, Philadelphiu, Edmonton aj Chicago, ale aktuálne majú až troch zranených hráčov.

Okrem nováčika Honzeka aj Bielorusa Jegora Šarangoviča a Američana Kevina Rooneyho. Špecializovaný web The Hockey Writers napísal, že Honzeka by mohol na ľavom krídle prvého útoku Calgary nahradiť jeden zo štvorice Jakob Pelletier, Dryden Hunt, Sam Morton a Rory Kerins.

„Hunt je hráč, ktorý je príliš dobrý pre AHL, ale na úrovni NHL to celkom dobre nezvláda. Počas 230 zápasov v NHL nazbieral len 51 bodov a to je málo,“ napísal The Hockey Writers.

Krásne prostredie

Hráči Calgary sa v uplynulých dňoch pripravovali v kanadskom zimnom stredisku Canmore, najbližšie sa predstavia na súťažnom ľade 20. októbra v Seattli.

„Sme v krásnom horskom prostredí, máme na tréningoch v hľadisku ľudí, je to fantastické, že si to takto môžeme užiť. Dodáva nám to iný typ energie a všetci sa z toho tešíme,“ skonštatoval Huska v rozhovore na webe Flames.