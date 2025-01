Hetrik Lačnej, Lopušanová mala tri asistencie. Mladé Slovenky na MS podľahli súperkám zo Švajčiarska - VIDEO

Slovenské hokejové reprezentantky do 18 rokov sú na majstrovstvách sveta tejto vekovej kategórie vo fínskom Vantaa naďalej vez víťazstva. Zverenky trénera Michala Kobezdu prehrali aj vo svojom záverečnom vystúpení v základnej B-skupine, rovesníčkam zo Švajčiarska podľahli 3:5.

Slovenkám nepomohol ani hetrik útočníčky Gabriely Lačnej, ktorej pri všetkých zásahoch asistovala hviezdna Nela Lopušanová. Mladé slovenské hokejistky v utorok viedli 1:0, neskôr však už len korigovali na 2:3 a 3:5.

„Na tento duel sme sa tešili. Vedeli sme, že toto je súper približne našej úrovne a našich kvalít. Verili sme vo víťazstvo, ale zase sa objavili individuálne chyby a tie nás stáli góly. Mali sme dosť presiloviek, v nich sme sa však trápili a nevedeli ich premeniť. A to nás stálo zápas,“ zhodnotil kouč Kobezda vo videu na sociálnych sieťach Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).

„Verili sme, že zvíťazíme. Bojovali sme a nechali na ľade všetko, no nešťastné góly, ktoré dali Švajčiarky, nás trochu dali „dole“. A potom to už nešlo dorovnať. Som rada za tri strelené góly, dopriala by som to aj ďalším hráčkam. Túžila som však po víťazstve a gólmi som k nemu nepomohla,“ vyhlásila 17-ročná Lačná.

Škvrnou na tomto súboji bolo aj zranenie slovenskej kapitánky Emy Lackovej.

„Myslím si, že ide o narazené rebrá. Je to škoda prísť o takú hráčku, lebo hrá so srdcom a dokáže svojou bojovnosťou strnúť celé družstvo,“ prezradil kormidelník Kobezda.

Napriek tomu, že v skupine nezískali ani bod, zahrajú si Slovenky vo štvrtkovom (9.1.) štvrťfinále, ich súperkami budú Američanky alebo domáce Fínky.