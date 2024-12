Halepová mala voľnú kartu na Australian Open, ale hrať tam nebude. Bývalá jednotka je zranená

Dvojnásobná grandslamová šampiónka a bývalá svetová jednotka v tenise Simona Halepová bude chýbať na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny Australian Open v Melbourne. Tridsaťtriročná Rumunka síce dostala voľnú kartu od organizátorov do kvalifikácie, ale pre zranenie musela odvolať svoju prvú účasť v Melbourne Parku po troch rokoch. V sezóne 2020 tam bola najďalej – v semifinále.

Z rovnakého dôvodu bude chýbať aj na úvodnom podujatí WTA v novej sezóne v novozélandskom Aucklande. Po exhibičnom turnaji v Abú Zabí Halepová na sociálnej sieti fanúšikom odkázala, že má zranené koleno aj rameno.

„Po debate so svojím tímom sme dospeli k záveru, že začiatok mojej sezóny sa odkladá. Je to momentálne najrozumnejšie rozhodnutie. Nechcela som to, ale musím to prijať,“ uviedla Halepová podľa AP.

Zároveň dodala, že jej prvým turnajom v sezóne 2025 by malo byť podujatie WTA 250 Transylvania Open v jej rodnej krajine v meste Kluž so začiatkom 3. februára. Halepovej aktuálne patrí až 877. priečka v rebríčku WTA vo dvojhre a na veľkých turnajoch je odkázané na voľné karty od organizátorov.

Víťazka 24 turnajov na hlavnej profiúrovni vo dvojhre sa len v závere minulej sezóny vrátila na súťažné dvorce po dopingovej afére a jeden a polročnej nútenej absencii. Halepovú dočasne súťažne pozastavili v októbri 2022 po pozitívnom teste na zakázanú látku roxadustat – liek proti anémii, ktorý stimuluje tvorbu červených krviniek v tele.

Rumunka neskôr dostala tvrdší zákaz činnosti na štyri roky, ale toto obdobie bolo v marci skrátené na deväť mesiacov po odvolaní na Športovom arbitrážnom súde.

Rumunská tenisová univerzálka vždy tvrdila, že je nevinná a nechtiac užila kontaminovaný doplnok stravy. „Prišla som o dva roky kariéry, prebdela som veľa nocí, keď som nemohla spať. Vtedy moju hlavy napĺňali strach a úzkosť z budúcnosti, samé otázky bez odpovedí,“ uviedla v jednom z rozhovorov pre zahraničné médiá.