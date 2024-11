Guardiola bude pokračovať v Manchestri City, pobyt v klube zaokrúhli na desať rokov (foto)

Tréner futbalistov anglického klubu Manchester City Pep Guardiola súhlasil s predĺžením kontraktu o ďalší rok. Referuje o tom web televíznej stanice ESPN s odvolaním sa na nemenovaný zdroj z prostredia „Citizens“.

Súčasná zmluva 53-ročného Španiela platí iba do konca tejto sezóny 2024/2025. Guardiola sa v ostatných týždňoch vyhýbal odpovediam na otázky o jeho ďalšej budúcnosti, no zdá sa, že pôsobenie na Etihad Stadium si predĺži na minimálne desať rokov. Do manchesterského mužstva prišiel v roku 2016.

Najúspešnejší kouč v histórii klubu

Guardiola je už teraz najúspešnejším trénerom v histórii klubu, keď od svojho príchodu z Bayernu Mníchov vyhral 15 veľkých trofejí, vrátane šiestich titulov v Premier League.

Zdroje oboznámené so situáciou už skôr pre ESPN uviedli, že Guardiola sa rozhodne, či podpíše predĺženie zmluvy, v období medzi novembrovou reprezentačnou prestávkou a začiatkom nového roka. V minulosti predĺžil zmluvu s ManCity v rokoch 2020 a 2022, zhodne v novembri.

ManCity ťahá sériu štyroch prehier

Manchester City prehral posledné štyri súťažné zápasy, čo sa Guardiolovi v tomto anglickom tíme ešte nestalo.

Mužstvo je však naďalej na druhom mieste v tabuľke Premier League, päť bodov za vedúcim Liverpoolom.