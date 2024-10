Futsalisti Lučenca chcú na domácej palubovke postúpiť medzi európsku elitu. Na turnaji v LM čelia trom súperom

Päťnásobní slovenskí futsaloví šampióni z MIMELu Lučenec sa pripravujú na skupinovú fázu Ligy majstrov. Na domácej palubovke postupne privítajú fínske Akaa, gruzínske Georgians Tbilisi a maltský Luxol St. Andrews.

Do elitnej fázy tejto súťaže sa dostanú iba víťazi ôsmich skupín, takže každý zápas turnaja bude mimoriadne dôležitý.

Už úvodný zápas preverí lučenských futsalistov, ktorí sa pred vlastnými fanúšikmi nebudú chcieť nechať zahanbiť.

Bez konkurencie

Okrem domácej súťaže, ktorú ovládli päťkrát po sebe, zvládli zdvihnúť nad hlavy aj slovenský pohár, a to už dvakrát.

V aktuálnej sezóne v domácej súťaži nenašli premožiteľa a po štyroch kolách vedú tabuľku s impozantným skóre 21:4.

V pohárovej Európe si dovedna zahrali už štyri sezóny, súčasná je už piata. Počas „covidového“ ročníka si zahrali v šestnásťfinále, odvtedy márne čakajú na postup zo skupinovej fázy.

Ideálna zostava

No práve aktuálny domáci turnaj môže priniesť životný úspech pre futsalistov Lučenca. Želajú si prejsť cez náročné prekážky a dopriať domácim fanúšikom postup medzi európsku špičku.

Tréner Marián Berky, ktorý vedie aj slovenskú futsalovú reprezentáciu, sa pre klubový web po zápase v Košiciach vyjadril, že hľadajú najlepšiu zostavu a pozorujú súčinnosť medzi jednotlivými hráčmi.

„Snaha je nájsť ideálnu kombináciu a zostavu do Ligy majstrov. Dnešný zápas mi toho veľa ukázal. Viem, s ktorými hráčmi budeme viac počítať. S výsledkom sme spokojní,“ priblížil Berky. Zápas skončil v prospech futsalistov zo stredného Slovenska 5:3 na palubovke súpera.

Vizitky súperov

Fínsky celok Akaa je po troch odohraných zápas v domácej lige na treťom mieste bez straty bodu. Na vedúce SoVo stráca tri body, avšak má duel k dobru.

Po dráme, ktorá vyústila do piateho rozhodujúceho duelu play off vo finále, sa stal majstrom. Do skupinovej fázy sa prebojovali tamojší futsalisti z kvalifikácie.

Gruzínske Georgians Tbilisi je v domácej lige taktiež na tretej priečke. Bod stratili za jednu remízu, na vedúci tím FC PSP stráca dva body.

Práve s týmto klubom hrali finále play off, no k dráme nedošlo, súťaž ukončili suverénnym triumfom 3:0 na zápasy. V kvalifikácii do skupinovej fázy nestratili ani bod.

Súboj o postup?

Maltský celok St. Andrews môže znieť ako outsider, no nie je to tak. Klub si zahral v elitnej fáze LM v ročníku 2022/23.

Do Lučenca cestovali ako skúsený tím, keďže v kvalifikácie hrať nemuseli.

Práve oni môžu byť ašpirantom na prvenstvo v skupine, no futsalisti Lučenca to nebudú chcieť dopustiť.