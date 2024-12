Florbalisti Slovenska dostali vo štvrťfinále MS nakladačku od Čechov. Hatala: Je nám to ľúto - VIDEO

Reprezentanti Slovenska vo florbale si nezahrajú premiérovo v histórii v semifinále majstrovstiev sveta. Vo štvrťfinále šampionátu vo švédskom Malmö podľahli výberu Česka vysoko 1:9, keď už v prvej tretine inkasovali šesť gólov.

Inkasovali hneď v úvode

Tréner Radomír Mrázek sa rozhodol premiešať zostavou, čo však slovenskému výberu nevyšlo.

Prvý presný zásah dostal už v závere prvej minúty, druhý prišiel onedlho a kanonáda Čechov pokračovala až do konca úvodnej časti.

„Po prvej tretine už bolo rozhodnuté. Úroveň súpera je niekde inde, najmä prvá formácia. To, čo sa nám podarilo v zápasoch proti Švédsku a Fínsku, keď sme zachytili začiatok, tak v tomto súboji sa to nepodarilo. Chytili sme zápas až od druhej tretiny, vyzeralo to tam o niečo lepšie, ale súper to už hral kontrolovane,“ zhodnotil kouč Mrázek podľa videa Slovenského zväzu florbalu (SZFB).

Súper zaslúžene zvíťazil

V tej druhej favorit pridal jeden gól a v tretej ďalšie dva. Za slovenský tím skorigoval v závere Peter Nehila v presilovke.

„Začali sme veľmi zle, duel nám utiekol hneď v úvode. Česi boli vo všetkých aspektoch hry lepší a zaslúžene zvíťazili,“ uviedol autor jediného slovenského gólu.

Prehra ich mrzí

Slová trénera Mrázka zdupľoval pri hodnotení aj obranca Šimon Hatala.

„Prvá tretina nám absolútne ušla. V základnej skupine sme s favoritmi dokázali udržať prvé dve tretiny, teraz to bol úplný opak. Dostali sme aj nešťastné góly, aj pre našu nedôraznosť. Po týchto góloch sa už ťažko dostáva do zápasu. Je nám to ľúto,“ poznamenal.

Šanca na historické maximum stále žije

Slováci však na turnaji ešte nekončia a môžu dosiahnuť najlepší výsledok na tomto fóre v histórii. Ich maximom sú dve siedme priečky z predchádzajúcich dvoch šampionátov.

V piatok majú slovenskí florbalisti voľno a v sobotu nastúpia proti Nemecku a v nedeľu v súboji o konečné 5. alebo 7. miesto.