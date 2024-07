Európska komisia odporučila Slovensku zaviesť niekoľko opatrení v súvislosti s právnym štátom

Európska komisia (EK) v stredu uverejnila svoju piatu výročnú správu o právnom štáte. V nej systematicky a objektívne preskúmala vývoj v oblasti právneho štátu jednotným spôsobom vo všetkých členských krajinách.

Záruka nezávislosti

EK Slovensku odporúča zaviesť opatrenia, na základe ktorých sa zabezpečí, aby sa na členov súdnej rady vzťahovali dostatočné záruky nezávislosti, pokiaľ ide o ich odvolanie, s prihliadnutím na európske normy týkajúce sa nezávislosti súdnych rád.

Ďalej našu krajinu nabáda k tomu, aby zaviedla opatrenia na zavedenie a dodržiavanie dostatočných záruk v prípadoch, keď sudcovia musia niesť trestnoprávnu zodpovednosť za trestný čin ohýbania práva v súvislosti so svojimi súdnymi rozhodnutiami.

Komisia Slovensku odporúča, aby predložilo návrhy na reguláciu lobingu a posilnenie právnych predpisov upravujúcich konflikty záujmov a majetkové priznania.

Zabezpečiť by mala aj účinné a nezávislé vyšetrovanie a stíhanie prípadov veľkej korupcie v záujme dosiahnutia presvedčivých výsledkov, „a to aj predchádzaním neprimeranému zasahovaniu do takýchto prípadov a obmedzením využívania právomocí generálneho prokurátora na rušenie konečných rozhodnutí vyšetrovateľov a prokurátorov“.

Redakčná nezávislosť verejnoprávnych médií

Okrem toho by malo posilniť mechanizmy s cieľom obnoviť nezávislé riadenie a redakčnú nezávislosť verejnoprávnych médií a taktiež zvýšiť ochranu s prihliadnutím na európske normy týkajúce sa týchto médií. V nie poslednom rade by Slovensko malo pokročiť v procese vytvárania legislatívnych a iných záruk v záujme zlepšiť fyzickú bezpečnosť a pracovné podmienky novinárov.

„V súvislosti so zavedením záruk, pokiaľ ide o odvolávanie členov súdnej rady, sa nedosiahol žiaden pokrok a vláda odvolala troch jej členov pred skončením ich funkčného obdobia. Zmeny Trestného poriadku vyvolávajú ďalšie obavy, pokiaľ ide o trestný čin ohýbania práva. Vyhlásenia vládnych predstaviteľov voči niektorým sudcom vyvolávajú kritiku za zasahovanie do nezávislosti súdnictva. Súdy v rámci zreformovanej súdnej mapy fungujú vo všeobecnosti dobre, a to aj pokiaľ ide o samostatný systém správnych súdov,“ uviedla EK vo svojej správe.

Zlepšená úroveň digitalizácie justičného systému

Európska komisia ďalej skonštatovala, že vláda Roberta Fica (Smer-SD) schválila rozsiahlu novelu trestných kódexov a zrušila Úrad špeciálnej prokuratúry, a to v skrátenom legislatívnom konaní a bez riadneho pripomienkovania. Pripomína aj to, že Ústavný súd SR vo februári tohto roku pozastavil účinnosť niektorých častí novely.

Okrem toho komisia ocenila, že sa zlepšila úroveň digitalizácie justičného systému, avšak vývoj nového digitálneho systému riadenia súdov čelí problémom.

„Zrušenie Odboru prevencie korupcie na Úrade vlády SR a Úradu špeciálnej prokuratúry, ako aj plánovaná reorganizácia Národnej kriminálnej agentúry majú vplyv na slovenské inštitúcie, ktoré sa špecializujú na monitorovanie, odhaľovanie, vyšetrovanie a stíhanie veľkej korupcie a celkovú koordináciu v tejto oblasti,“ uviedla komisia.

Neopomenula ani to, že namiesto riešenie obáv obmedzením využívania diskrečnej právomoci generálneho prokurátora na rušenie vyšetrovaní prípadov veľkej korupcie sa jeho kontrolné právomoci nad vyšetrovaniami a trestnými stíhaniami veľkej korupcie posilnili.