Podarí sa Slovensku získať druhý cenný kov na ZOH? Surový pre SITA: Hráme výborne a sebavedomo - FOTO

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026
Hokej na olympiáde 2026: Kedy hrá Slovensko v Miláne na ZOH? (program, výsledky, tabuľka skupiny) - VIDEO, FOTO
Hokej na ZOH 2026: Kompletný program, výsledky a tabuľky skupiny (olympijský hokejový turnaj) - VIDEO, FOTO
Slovenskí hokejisti si zahrajú v semifinále zimných olympijských hier v Taliansku. Pôjde o tretiu účasť medzi najlepšou štvorkou turnaja pod piatimi kruhmi v ére samostatnosti.
Prvý raz sa to podarilo pred 16 rokmi vo Vancouveri, kde napokon z toho bolo neslávne 4. miesto po zbabranej tretej tretine s Fínskom.
Pred štyrmi rokmi v Pekingu však prišlo k vytúženému cennému kovu, a síce bronzu po výhre nad Švédskom 4:0. Teraz prichádza tretia šanca. Podarí sa prvýkrát postúpiť Slovákom do finále?
Hokej: Slovensko vo štvrťfinále porazilo Nemecko a zahrá si semifinále, dva góly strelil Regenda a bodoval aj Slafkovský - FOTO
75-percentná pravdepodobnosť
To, že sa podarí niekomu z kvarteta Kanada, Fínsko, Spojené štáty americké a Slovensko získať medailu je pravdepodobné na 75 percent. Iba jednému z nich zostanú oči pre plač.
Slafkovský a jeho spin-o-rama je hitom internetu. Kam ideš, mohol sa opýtať - VIDEO, FOTO
Nikto si nepraje, aby to boli práve hokejisti spod Tatier. Narazia však na veľký val v podobe USA s celým mužstvom poskladaným z hráčov NHL.
Slováci však už majú skúsenosti na tomto podujatí proti tímom s hviezdami z profiligy. Fínsko zdolali 4:1, Švédom podľahli prijateľným spôsobom, ktorý stačil na postup do štvrťfinále z prvého miesta skupiny B.
Hokej: Slafkovský proti Švédsku strelil svoj 10. gól a Slovensko aj vďaka Fínsku priamo postúpilo do štvrťfinále ZOH - FOTO
Hráme výborne a sebavedomo
„USA som ešte nevidel hrať. Samozrejme, je tam veľká kvalita,“ začal asistent trénera HC Slovan Bratislava Tomáš Surový exkluzívne pre agentúru SITA.
Štvrťfinále Slovensko - Nemecko prinieslo aj mrazivý moment, Slafkovský ostal otrasený ležať na ľade - FOTO
„Myslím si však, že naše mužstvo hrá výborne a sebavedomo, s výbornou taktikou od trénera Vladimíra Országha, čiže je určite v našich silách zdolať aj Spojené štáty americké,“ uviedol bývalý reprezentant pre SITA.
Hokej: Slovensko na olympiáde šokovalo Fínsko, dva góly strelil Slafkovský a brankár Hlavaj čaroval - FOTO
Boj o zlato
Prvé semifinále je na programe v piatok 20. februára o 16.40 h medzi Kanadou a Fínskom. Víťaz tohto duelu sa stretne v boji o zlato pri USA alebo Slovensku, ktorí na seba narazia v piatok o 21.10 h.
Hokej: Slovensko spoznalo súpera. Kedy sa hrá semifinále proti USA? - FOTO
Zápas o tretie miesto je na programe v sobotu 21. februára o 20.40 h a finále v nedeľu 22. februára o 14.00 h. O niekoľko hodín neskôr je naplánovaný aj záverečný ceremoniál ZOH 2026, ktoré sa konajú v Taliansku.