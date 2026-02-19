Podarí sa Slovensku získať druhý cenný kov na ZOH? Surový pre SITA: Hráme výborne a sebavedomo - FOTO

Pôjde o tretiu účasť medzi najlepšou štvorkou turnaja pod piatimi kruhmi v ére samostatnosti.
Hokej štvrťfinále Slovensko - Nemecko na olympiáde
Radosť slovenských hokejistov po triumfe nad Nemeckom (6:2) vo štvrťfinálovom zápase na zimnej olympiáde. Miláno (Santa Giulia Ice Hockey Arena), 18. február 2026. Foto: SITA/AP.
Taliansko Ľadový hokej Ľadový hokej z lokality Taliansko

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026

Slovenskí hokejisti si zahrajú v semifinále zimných olympijských hier v Taliansku. Pôjde o tretiu účasť medzi najlepšou štvorkou turnaja pod piatimi kruhmi v ére samostatnosti.

Prvý raz sa to podarilo pred 16 rokmi vo Vancouveri, kde napokon z toho bolo neslávne 4. miesto po zbabranej tretej tretine s Fínskom.

Pred štyrmi rokmi v Pekingu však prišlo k vytúženému cennému kovu, a síce bronzu po výhre nad Švédskom 4:0. Teraz prichádza tretia šanca. Podarí sa prvýkrát postúpiť Slovákom do finále?

Hokej štvrťfinále Slovensko - Nemecko na olympiáde
Hokej štvrťfinále Slovensko - Nemecko na olympiáde
Hokej štvrťfinále Slovensko - Nemecko na olympiáde
Hokej štvrťfinále Slovensko - Nemecko na olympiáde

75-percentná pravdepodobnosť

To, že sa podarí niekomu z kvarteta Kanada, Fínsko, Spojené štáty americké a Slovensko získať medailu je pravdepodobné na 75 percent. Iba jednému z nich zostanú oči pre plač.

Nikto si nepraje, aby to boli práve hokejisti spod Tatier. Narazia však na veľký val v podobe USA s celým mužstvom poskladaným z hráčov NHL.

Slováci však už majú skúsenosti na tomto podujatí proti tímom s hviezdami z profiligy. Fínsko zdolali 4:1, Švédom podľahli prijateľným spôsobom, ktorý stačil na postup do štvrťfinále z prvého miesta skupiny B.

Hokej na olympiáde: Slovensko - Švédsko
Hokej na olympiáde: Slovensko - Švédsko
Hokej na olympiáde: Slovensko - Švédsko
Hokej na olympiáde: Slovensko - Švédsko

Hráme výborne a sebavedomo

„USA som ešte nevidel hrať. Samozrejme, je tam veľká kvalita,“ začal asistent trénera HC Slovan Bratislava Tomáš Surový exkluzívne pre agentúru SITA.

„Myslím si však, že naše mužstvo hrá výborne a sebavedomo, s výbornou taktikou od trénera Vladimíra Országha, čiže je určite v našich silách zdolať aj Spojené štáty americké,“ uviedol bývalý reprezentant pre SITA.

Hokej na olympiáde: Slovensko - Fínsko
Hokej na olympiáde: Slovensko - Fínsko
Hokej na olympiáde: Slovensko - Fínsko
Hokej na olympiáde: Slovensko - Fínsko

Boj o zlato

Prvé semifinále je na programe v piatok 20. februára o 16.40 h medzi Kanadou a Fínskom. Víťaz tohto duelu sa stretne v boji o zlato pri USA alebo Slovensku, ktorí na seba narazia v piatok o 21.10 h.

Zápas o tretie miesto je na programe v sobotu 21. februára o 20.40 h a finále v nedeľu 22. februára o 14.00 h. O niekoľko hodín neskôr je naplánovaný aj záverečný ceremoniál ZOH 2026, ktoré sa konajú v Taliansku.

