Rozhodil Draisaitla pred zápasom so Slovenskom? Sekera ukázal súkromné správy s hviezdou NHL - FOTO

Bývalý slovenský hokejista Andrej Sekera ako jeden z mnohých sleduje zimné olympijské hry. Najviac však zrejme hokejový turnaj, kde postúpili Slováci už do semifinále.
Majú tak šancu obhájiť bronzové medaily z Pekingu 2022, ale aj tento rekord vylepšiť a premiérovo sa dostať do finále podujatia pod piatimi kruhmi.
Do cesty sa im postavia v piatok 20. februára hráči Spojených štátov amerických. Celý káder majú len z hráčov NHL, sú teda favoritmi. Hokejisti spod Tatier však už viackrát ukázali, že silný kolektívny duch dokáže zdolať kohokoľvek a určite tak nie sú úplne bez šance.
V pravidelnom kontakte
Sekera zdieľal na sociálnej sieti fotografiu, kde sú správy s nemeckým hokejistom Leonom Draisaitlom. Je s ním v pravidelnom kontakte. V minulosti chodievala hviezda Edmontonu Oilers k svojmu slovenskému spoluhráčovi na Vianoce, kde sa niekedy opil a robil zábavu zvyšku osadenstva.
„Prvé tri roky, kým nemal frajerku, chodil k nám na Vianoce. Tam sa rozšľahal, zjedol kapustnicu a dvakrát sa dovracal, ale úplne v pohode chalan. Taký typický Nemčúrik,“ povedal v podcaste Stanley Money Cap.
Draisaitl sa aj opil a raz sa dokonca pokúšal zviesť tehotnú frajerku jedného Sekerovho kamaráta. „Ale potom v pohode, dobrý chalan,“ prezradil Sekera.
Vtipná konverzácia
Neskôr, ako sľúbil, ukázal správy s nemeckou superhviezdou. Tie staršie ukazujú, ako mu Sekera pogratuloval k postupu do osemfinále ZOH.
Neskôr, keď formát turnaja ukázal, že sa medzi najlepšou osmičkou stretnú Nemci so Slovákmi, tak Sekera napísal Draisaitlovi: „Leonku, buď zajtra milý k mojim priateľom. Neopováž sa skórovať.“
Ten mu s typickým nemeckým humorom odpísal: „Haha, ku*va. Uvidíme.“ Na to mu Slovák odpovedal, že „veľa šťastia, snitzel, ale nie až tak veľa“.
Zdoláme USA?
Možno aj tieto kamarátske podpichovacie správy mierne rozhodili kapitána nemeckej reprezentácie na ZOH 2026. Slováci po troch dňoch voľna zvíťazili vysoko 6:2 a o postup do finále vyzvú USA.
Prvé semifinále je na programe v piatok 20. februára o 16.40 h medzi Kanadou a Fínskom. Víťaz tohto duelu sa stretne v boji o zlato pri USA alebo Slovensku, ktorí na seba narazia v piatok o 21.10 h.
Zápas o tretie miesto je na programe v sobotu 21. februára o 20.40 h a finále v nedeľu 22. februára o 14.00 h. O niekoľko hodín neskôr je naplánovaný aj záverečný ceremoniál ZOH 2026, ktoré sa konajú v Taliansku.