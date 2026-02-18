Štvrťfinále Kanada - Česko poznačila obrovská chyba rozhodcov, jeden z gólov nemal platiť - FOTO

Kanada vo štvrťfinále porazilo Česko 4:3 po predĺžení.
SITA Webnoviny
SITA Webnoviny
1 min. čítania
Hokej štvrťfinále Kanada - Česko na olympiáde
Zakončenie českého útočníka Romana Červenku v zápase proti Kanade vo štvrťfinále zimnej olympiády. Miláno (Santa Giulia Ice Hockey Arena), 18. február 2026. Foto: SITA/AP.
Ak by hokejisti Kanady v závere tretej tretiny štvrťfinálového zápasu proti Česku nevyrovnali na 3:3, cítili by obrovskú krivdu, pretože gól na 3:2, ktorý v 53. minúte strelil Ondřej Palát, nemal platiť.

Rozhodcovia predtým nepostrehli, že Čechov bolo na ľade šesť. Zábery sa už šíria sociálnymi sieťami a na tento fakt upozornil aj expert Ondrej Rusnák v štúdiu STVR pred večerným štvrťfinále USA – Švédsko.

Zápas Kanada – Česko ako hlavní viedli Mikeael Holm zo Švédska a Chris Rooney z USA, ktorým na čiarach pomáhali Kanaďan David Brisebois a Američan Jonny Murray.

Gól Ondřeja Paláta na 3:2 vo štvrťfinále proti Kanade nemal platiť, Čechov bolo predtým na ľade päť.
Gól Ondřeja Paláta na 3:2 vo štvrťfinále proti Kanade nemal platiť, Čechov bolo predtým na ľade päť. Reprofoto: STVR.

Milan Cortina Olympics Ice Hockey
Hokej štvrťfinále Kanada - Česko na olympiáde
Hokej štvrťfinále Kanada - Česko na olympiáde
26 fotografií v galérii
Milan Cortina Olympics Ice Hockey
