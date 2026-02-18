Štvrťfinále Kanada - Česko poznačila obrovská chyba rozhodcov, jeden z gólov nemal platiť - FOTO

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026
Ak by hokejisti Kanady v závere tretej tretiny štvrťfinálového zápasu proti Česku nevyrovnali na 3:3, cítili by obrovskú krivdu, pretože gól na 3:2, ktorý v 53. minúte strelil Ondřej Palát, nemal platiť.
Rozhodcovia predtým nepostrehli, že Čechov bolo na ľade šesť. Zábery sa už šíria sociálnymi sieťami a na tento fakt upozornil aj expert Ondrej Rusnák v štúdiu STVR pred večerným štvrťfinále USA – Švédsko.
Zápas Kanada – Česko ako hlavní viedli Mikeael Holm zo Švédska a Chris Rooney z USA, ktorým na čiarach pomáhali Kanaďan David Brisebois a Američan Jonny Murray.