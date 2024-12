Dva slovenské góly v jednom zápase, Dvorský je najlepší strelec medzi nováčikmi v AHL

Dva slovenské góly v jednom zápase od dvoch rôznych hráčov a jeden z nich sa stal dokonca hviezdou. Aj takéto fakty priniesol súboj nižšej zámorskej hokejovej súťaže AHL medzi Charlotte Checkers a Springfieldom Thunderbirds, ktorý sa skončil triumfom Charlotte 4:3.

Skóre otvoril po skvelej individuálnej akcii v 5. min domáci Oliver Okuliar, ale o desať minút neskôr hosťujúci Dalibor Dvorský pohotovo vyrovnal na 1:1. Thunderbirds neskôr viedli už 3:1, ale Checkers otočili na 4:3 aj zásluhou jednej asistencie Okuliara, ktorý sa stal druhou hviezdou zápasu.

Okuliar má vo svojej prvej sezóne v AHL na konte 12 bodov za 7 gólov a 5 asistencií a tiež 5 plusových bodov v 21 zápasoch. V druhom najlepšom tíme Atlantickej divízie AHL je ôsmy najproduktívnejší hráč.

DALIBOR DVORSKY’S 11TH GOAL THIS SEASON pic.twitter.com/NNfOwR5rO4 — Springfield Thunderbirds (@ThunderbirdsAHL) December 19, 2024

Skvelá forma pred MSJ

Dvorský je na tom produktívne ešte oveľa lepšie. Z 25 zápasov má na konte 20 bodov za 11 gólov a 9 asistencií a v poradí najlepších strelcov súťaže mu patrí 14. priečka. Medzi nováčikmi je však spolu s Frankom Nazarom (Rockford) na prvom mieste.

Devätnásťročný Dvorský má skvelú formu, keďže z posledných desiatich zápasov bodoval v deviatich. A to je dobrá správa pred blížiacimi sa majstrovstvami sveta do 20 rokov v Ottawe, kde by mal byť líder slovenského tímu trénera Ivana Feneša.

Ešte dva zápasy

Dvorský sa k slovenskej reprezentácii pripojí až tesne pred Vianocami, dovtedy ešte absolvuje so Springfieldom dva vonkajšie súboje v AHL – v Belleville a Navale.

„Posledný zápas by som mal mať 22. decembra na predmestí Montrealu v Lavale. Odtiaľ pôjdem na majstrovstvá sveta. Program je náročný, ale som na to zvyknutý,“ uviedol mladý útočník, ktorého vlani draftovalo St. Louis do NHL z 10. miesta.